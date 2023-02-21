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Пушков оценил реакцию генсека НАТО на приостановку участия России в ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
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Пушков оценил реакцию генсека НАТО на приостановку участия России в ДСНВ
Пушков оценил реакцию генсека НАТО на приостановку участия России в ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
Пушков оценил реакцию генсека НАТО на приостановку участия России в ДСНВ
НАТО придется подумать о том, как совместить обеспечение собственной безопасности с продолжением военной поддержки Украины, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:53
2023-02-21T15:55
нато
алексей пушков
россия
украина
сша
владимир путин
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО придется подумать о том, как совместить обеспечение собственной безопасности с продолжением военной поддержки Украины, заявил сенатор Алексей Пушков. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ). Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с решением России приостановить свое участие в ДНСВ, призвал ее пересмотреть такое решение. "Реакция генсека НАТО - официальная: сожаление. Неофициально будут думать о том, как уравновесить обеспечение собственной безопасности с дальнейшим вовлечением в военную поддержку Украины. Эти две ключевые для США и НАТО задачи входят во все большее противоречие", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
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нато, алексей пушков, россия, украина, сша, владимир путин, йенс столтенберг, в мире
НАТО, Алексей Пушков, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, В мире
15:53 21.02.2023 (обновлено: 15:55 21.02.2023)
 
Пушков оценил реакцию генсека НАТО на приостановку участия России в ДСНВ

Пушков: НАТО подумает, как уравновесить обеспечение своей безопасности с поддержкой Киева

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО придется подумать о том, как совместить обеспечение собственной безопасности с продолжением военной поддержки Украины, заявил сенатор Алексей Пушков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ). Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с решением России приостановить свое участие в ДНСВ, призвал ее пересмотреть такое решение.
"Реакция генсека НАТО - официальная: сожаление. Неофициально будут думать о том, как уравновесить обеспечение собственной безопасности с дальнейшим вовлечением в военную поддержку Украины. Эти две ключевые для США и НАТО задачи входят во все большее противоречие", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
 
НАТОАлексей ПушковРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
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