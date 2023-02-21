https://ria.ru/20230221/nato-1853471400.html
Пушков оценил реакцию генсека НАТО на приостановку участия России в ДСНВ
Пушков оценил реакцию генсека НАТО на приостановку участия России в ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
Пушков оценил реакцию генсека НАТО на приостановку участия России в ДСНВ
НАТО придется подумать о том, как совместить обеспечение собственной безопасности с продолжением военной поддержки Украины, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:53
2023-02-21T15:53
2023-02-21T15:55
нато
алексей пушков
россия
украина
сша
владимир путин
йенс столтенберг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО придется подумать о том, как совместить обеспечение собственной безопасности с продолжением военной поддержки Украины, заявил сенатор Алексей Пушков. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ). Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с решением России приостановить свое участие в ДНСВ, призвал ее пересмотреть такое решение. "Реакция генсека НАТО - официальная: сожаление. Неофициально будут думать о том, как уравновесить обеспечение собственной безопасности с дальнейшим вовлечением в военную поддержку Украины. Эти две ключевые для США и НАТО задачи входят во все большее противоречие", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8227e759ab2a6e72d7683c654c5693a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, алексей пушков, россия, украина, сша, владимир путин, йенс столтенберг, в мире
НАТО, Алексей Пушков, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, В мире
15:53 21.02.2023 (обновлено: 15:55 21.02.2023)
Пушков оценил реакцию генсека НАТО на приостановку участия России в ДСНВ
Пушков: НАТО подумает, как уравновесить обеспечение своей безопасности с поддержкой Киева