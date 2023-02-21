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Пушков оценил реакцию генсека НАТО на приостановку участия России в ДСНВ

Пушков оценил реакцию генсека НАТО на приостановку участия России в ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023

Пушков оценил реакцию генсека НАТО на приостановку участия России в ДСНВ

НАТО придется подумать о том, как совместить обеспечение собственной безопасности с продолжением военной поддержки Украины, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:53

2023-02-21T15:53

2023-02-21T15:55

нато

алексей пушков

россия

украина

сша

владимир путин

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО придется подумать о том, как совместить обеспечение собственной безопасности с продолжением военной поддержки Украины, заявил сенатор Алексей Пушков. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ). Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с решением России приостановить свое участие в ДНСВ, призвал ее пересмотреть такое решение. "Реакция генсека НАТО - официальная: сожаление. Неофициально будут думать о том, как уравновесить обеспечение собственной безопасности с дальнейшим вовлечением в военную поддержку Украины. Эти две ключевые для США и НАТО задачи входят во все большее противоречие", - написал Пушков в своем телеграм-канале.

россия

украина

сша

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нато, алексей пушков, россия, украина, сша, владимир путин, йенс столтенберг, в мире