https://ria.ru/20230221/nato-1853454855.html

НАТО прокомментировала приостановку участия России в ДСНВ

НАТО прокомментировала приостановку участия России в ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023

НАТО прокомментировала приостановку участия России в ДСНВ

Генсек НАТО выразил сожаление в связи с решением России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ),... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:00

2023-02-21T15:00

2023-02-21T15:13

россия

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Генсек НАТО выразил сожаление в связи с решением России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), призвал ее пересмотреть такое решение.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ)."Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в ДСНВ... Я призываю Россию пересмотреть решение, соблюдать свои обязательства", - сказал он.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.Ранее в США называли важной реализацию ДСНВ для своих интересов в сфере национальной безопасности и надеялись отделить обсуждение этой темы с РФ от кризиса вокруг Украины. НАТО также заявляла, что ДСНВ будет способствовать международной стабильности и призывала Россию выполнить обязательства по ДСНВ.

https://ria.ru/20230221/porazhenie-1853430511.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, нато, йенс столтенберг