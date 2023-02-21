15:00 21.02.2023 (обновлено: 15:13 21.02.2023)
НАТО прокомментировала приостановку участия России в ДСНВ
Столтенберг: НАТО сожалеет о решении России приостановить участие в ДСНВ
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Генсек НАТО выразил сожаление в связи с решением России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), призвал ее пересмотреть такое решение.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ).
"Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в ДСНВ... Я призываю Россию пересмотреть решение, соблюдать свои обязательства", - сказал он.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
Ранее в США называли важной реализацию ДСНВ для своих интересов в сфере национальной безопасности и надеялись отделить обсуждение этой темы с РФ от кризиса вокруг Украины. НАТО также заявляла, что ДСНВ будет способствовать международной стабильности и призывала Россию выполнить обязательства по ДСНВ.