https://ria.ru/20230221/medali-1853367374.html
Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями - РИА Новости, 21.02.2023
Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
В интернете существует сотни объявлений о продаже орденов и медалей. Да и на улице ими регулярно торгуют с рук, хотя и продавцам, и покупателям за участие в таком "бизнесе" грозит уголовная ответственность. Как устроен "черный рынок" медалей и откуда там берутся награды?
2023-02-21T14:00
2023-02-21T14:00
2023-02-21T14:00
истории.doc
медали
день победы
день победы в городах россии и снг
ветераны
археологи
археология
данила козловский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853364917_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_e3a896d2f8b942b05b5e4cce29038e52.jpg
Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
В интернете существует сотни объявлений о продаже орденов и медалей. Да и на улице ими регулярно торгуют с рук, хотя и продавцам, и покупателям за участие в таком «бизнесе» грозит уголовная ответственность. Как устроен «черный рынок» медалей и откуда там берутся награды?
audio/mpeg
Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
В интернете существует сотни объявлений о продаже орденов и медалей. Да и на улице ими регулярно торгуют с рук, хотя и продавцам, и покупателям за участие в таком «бизнесе» грозит уголовная ответственность. Как устроен «черный рынок» медалей и откуда там берутся награды?
audio/mpeg
О том, как работает "черный рынок" медалей нам рассказали юрист Дмитрий Киселев, главный хранитель музея Победы Наталия Засковец, внучка лётчика Галина Мельникова и председатель совета командиров поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Ирина ЛюбинаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853364917_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_1cc2959edddfad2d07cabf215ea0d265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медали, день победы, день победы в городах россии и снг, ветераны, археологи, археология, данила козловский, великая отечественная война (1941-1945), аудио
Истории.doc, медали, День Победы, День Победы в городах России и СНГ, Ветераны, археологи, Археология, Данила Козловский, Великая Отечественная война (1941-1945)
Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
В интернете существует сотни объявлений о продаже орденов и медалей. Да и на улице ими регулярно торгуют с рук, хотя и продавцам, и покупателям за участие в таком "бизнесе" грозит уголовная ответственность. Как устроен "черный рынок" медалей и откуда там берутся награды?