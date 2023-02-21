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Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями - РИА Новости, 21.02.2023
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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20230221/medali-1853367374.html
Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями - РИА Новости, 21.02.2023
Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
В интернете существует сотни объявлений о продаже орденов и медалей. Да и на улице ими регулярно торгуют с рук, хотя и продавцам, и покупателям за участие в таком "бизнесе" грозит уголовная ответственность. Как устроен "черный рынок" медалей и откуда там берутся награды?
2023-02-21T14:00
2023-02-21T14:00
истории.doc
медали
день победы
день победы в городах россии и снг
ветераны
археологи
археология
данила козловский
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Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
В интернете существует сотни объявлений о продаже орденов и медалей. Да и на улице ими регулярно торгуют с рук, хотя и продавцам, и покупателям за участие в таком «бизнесе» грозит уголовная ответственность. Как устроен «черный рынок» медалей и откуда там берутся награды?
audio/mpeg
Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
В интернете существует сотни объявлений о продаже орденов и медалей. Да и на улице ими регулярно торгуют с рук, хотя и продавцам, и покупателям за участие в таком «бизнесе» грозит уголовная ответственность. Как устроен «черный рынок» медалей и откуда там берутся награды?
audio/mpeg
О том, как работает "черный рынок" медалей нам рассказали юрист Дмитрий Киселев, главный хранитель музея Победы Наталия Засковец, внучка лётчика Галина Мельникова и председатель совета командиров поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Ирина ЛюбинаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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медали, день победы, день победы в городах россии и снг, ветераны, археологи, археология, данила козловский, великая отечественная война (1941-1945), аудио
Истории.doc, медали, День Победы, День Победы в городах России и СНГ, Ветераны, археологи, Археология, Данила Козловский, Великая Отечественная война (1941-1945)
14:00 21.02.2023
 

Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями

Истории.doc
Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
В интернете существует сотни объявлений о продаже орденов и медалей. Да и на улице ими регулярно торгуют с рук, хотя и продавцам, и покупателям за участие в таком "бизнесе" грозит уголовная ответственность. Как устроен "черный рынок" медалей и откуда там берутся награды?
О том, как работает "черный рынок" медалей нам рассказали юрист Дмитрий Киселев, главный хранитель музея Победы Наталия Засковец, внучка лётчика Галина Мельникова и председатель совета командиров поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Редактор: Ирина Любина
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Истории.docмедалиДень ПобедыДень Победы в городах России и СНГВетераныархеологиАрхеологияДанила КозловскийВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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