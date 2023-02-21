https://ria.ru/20230221/medali-1853367374.html

Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями

Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями - РИА Новости, 21.02.2023

Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями

В интернете существует сотни объявлений о продаже орденов и медалей. Да и на улице ими регулярно торгуют с рук, хотя и продавцам, и покупателям за участие в таком "бизнесе" грозит уголовная ответственность. Как устроен "черный рынок" медалей и откуда там берутся награды?

2023-02-21T14:00

2023-02-21T14:00

2023-02-21T14:00

истории.doc

медали

день победы

день победы в городах россии и снг

ветераны

археологи

археология

данила козловский

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Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями В интернете существует сотни объявлений о продаже орденов и медалей. Да и на улице ими регулярно торгуют с рук, хотя и продавцам, и покупателям за участие в таком «бизнесе» грозит уголовная ответственность. Как устроен «черный рынок» медалей и откуда там берутся награды? audio/mpeg

Подпольный рынок, черные археологи и случайные находки. О торговле медалями В интернете существует сотни объявлений о продаже орденов и медалей. Да и на улице ими регулярно торгуют с рук, хотя и продавцам, и покупателям за участие в таком «бизнесе» грозит уголовная ответственность. Как устроен «черный рынок» медалей и откуда там берутся награды? audio/mpeg

О том, как работает "черный рынок" медалей нам рассказали юрист Дмитрий Киселев, главный хранитель музея Победы Наталия Засковец, внучка лётчика Галина Мельникова и председатель совета командиров поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Ирина ЛюбинаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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