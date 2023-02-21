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Путин обсудил с Матвиенко основные положения послания - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин обсудил с Матвиенко основные положения послания
Путин обсудил с Матвиенко основные положения послания - РИА Новости, 21.02.2023
Путин обсудил с Матвиенко основные положения послания
Президент РФ Владимир Путин провел во вторник рабочую встречу с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:49
2023-02-21T16:49
политика
россия
валентина матвиенко
дмитрий песков
владимир путин
совет федерации рф
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел во вторник рабочую встречу с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На встрече обсуждались основные положения оглашенного ранее во вторник послания главы государства Федеральному Собранию, рассказал Песков. Матвиенко подробно информировала президента об итогах работы Совета Федерации за 2022 год и о планах верхней палаты парламента на весеннюю сессию, рассказал пресс-секретарь президента.
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политика, россия, валентина матвиенко, дмитрий песков, владимир путин, совет федерации рф, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
16:49 21.02.2023
 
Путин обсудил с Матвиенко основные положения послания

Путин провел встречу с Матвиенко, на которой обсудил послание и планы работы Совфеда

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел во вторник рабочую встречу с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На встрече обсуждались основные положения оглашенного ранее во вторник послания главы государства Федеральному Собранию, рассказал Песков. Матвиенко подробно информировала президента об итогах работы Совета Федерации за 2022 год и о планах верхней палаты парламента на весеннюю сессию, рассказал пресс-секретарь президента.
Участники ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 14:00
Матвиенко заверила, что послание Путина финансово просчитано
 
ПолитикаРоссияВалентина МатвиенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинСовет Федерации РФПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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