https://ria.ru/20230221/matkapital-1853464267.html

Пасечник рассказал о выплатах маткапитала в ЛНР

Пасечник рассказал о выплатах маткапитала в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023

Пасечник рассказал о выплатах маткапитала в ЛНР

Выплата материнского капитала жителям Луганской народной республики с учетом поручения президента РФ Владимира Путина может затронуть порядка миллиона человек,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:28

2023-02-21T15:28

2023-02-21T15:28

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

владимир путин

леонид пасечник

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Выплата материнского капитала жителям Луганской народной республики с учетом поручения президента РФ Владимира Путина может затронуть порядка миллиона человек, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию. Президент отметил, что право на материнский капитал теперь есть и у жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он предложил предоставлять материнский капитал в новых регионах семьям, в которых родились дети начиная с 2007 года. "Мы услышали сегодня, что и материнский капитал будет выплачиваться на наших территориях. Если с 2007 года отмотать, думаю, (затронет) миллион минимум человек - это касаемо Луганской народной республики", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20230221/matkapital-1853462862.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, леонид пасечник, общество