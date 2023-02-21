11:28 21.02.2023 (обновлено: 11:30 21.02.2023)
Законопроект о легализации майнинга перевнесут в Госдуму
Депутат Горелкин: законопроект о легализации майнинга будет перевнесен в Госдуму
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Законопроект о легализации майнинга будет перевнесен в Госдуму, сообщил зампредседателя комитета по информполитике Антон Горелкин.
"Мы видим, как достаточно сложно сейчас в России развивается регулирование криптовалют... Тем не менее, законопроекты идут со скрипом. Я как соавтор законопроекта о легализации майнинга могу подтвердить, что тот законопроект… он будет перевнесён... Надеюсь, что в этом году в каком-то виде мы сможем легализовать майнинг", - сказал он в видео, которое разместил у себя в Telegram-канале.
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Группа депутатов от разных фракций 17 ноября во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, вводящий регулирование майнинговой деятельности. Ранее законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции "Новые люди" был отклонен в Госдуме. Российские власти на протяжении последних месяцев вели дискуссию о будущем криптовалют и майнинга в России. В ЦБ РФ настаивали на их полном запрете, в Минфине предлагали введение регулирования. В феврале 2022 года правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. Использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ легализовывать не планируется.
Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.
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