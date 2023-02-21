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Законопроект о легализации майнинга перевнесут в Госдуму - РИА Новости, 21.02.2023
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Законопроект о легализации майнинга перевнесут в Госдуму
Законопроект о легализации майнинга перевнесут в Госдуму - РИА Новости, 21.02.2023
Законопроект о легализации майнинга перевнесут в Госдуму
Законопроект о легализации майнинга будет перевнесен в Госдуму, сообщил зампредседателя комитета по информполитике Антон Горелкин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:28
2023-02-21T11:30
экономика
технологии
россия
антон горелкин
анатолий аксаков
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Законопроект о легализации майнинга будет перевнесен в Госдуму, сообщил зампредседателя комитета по информполитике Антон Горелкин. "Мы видим, как достаточно сложно сейчас в России развивается регулирование криптовалют... Тем не менее, законопроекты идут со скрипом. Я как соавтор законопроекта о легализации майнинга могу подтвердить, что тот законопроект… он будет перевнесён... Надеюсь, что в этом году в каком-то виде мы сможем легализовать майнинг", - сказал он в видео, которое разместил у себя в Telegram-канале. Группа депутатов от разных фракций 17 ноября во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, вводящий регулирование майнинговой деятельности. Ранее законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции "Новые люди" был отклонен в Госдуме. Российские власти на протяжении последних месяцев вели дискуссию о будущем криптовалют и майнинга в России. В ЦБ РФ настаивали на их полном запрете, в Минфине предлагали введение регулирования. В феврале 2022 года правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. Использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ легализовывать не планируется. Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.
https://ria.ru/20221230/zakonoproekt-1842317907.html
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экономика, технологии, россия, антон горелкин, анатолий аксаков, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), криптовалюта
Экономика, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Криптовалюта
11:28 21.02.2023 (обновлено: 11:30 21.02.2023)
 
Законопроект о легализации майнинга перевнесут в Госдуму

Депутат Горелкин: законопроект о легализации майнинга будет перевнесен в Госдуму

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Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Законопроект о легализации майнинга будет перевнесен в Госдуму, сообщил зампредседателя комитета по информполитике Антон Горелкин.
"Мы видим, как достаточно сложно сейчас в России развивается регулирование криптовалют... Тем не менее, законопроекты идут со скрипом. Я как соавтор законопроекта о легализации майнинга могу подтвердить, что тот законопроект… он будет перевнесён... Надеюсь, что в этом году в каком-то виде мы сможем легализовать майнинг", - сказал он в видео, которое разместил у себя в Telegram-канале.
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Группа депутатов от разных фракций 17 ноября во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, вводящий регулирование майнинговой деятельности. Ранее законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции "Новые люди" был отклонен в Госдуме. Российские власти на протяжении последних месяцев вели дискуссию о будущем криптовалют и майнинга в России. В ЦБ РФ настаивали на их полном запрете, в Минфине предлагали введение регулирования. В феврале 2022 года правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. Использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ легализовывать не планируется.
Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.
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