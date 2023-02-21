https://ria.ru/20230221/kriptovalyuta-1853357131.html

Законопроект о легализации майнинга перевнесут в Госдуму

Законопроект о легализации майнинга перевнесут в Госдуму - РИА Новости, 21.02.2023

Законопроект о легализации майнинга перевнесут в Госдуму

Законопроект о легализации майнинга будет перевнесен в Госдуму, сообщил зампредседателя комитета по информполитике Антон Горелкин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:28

2023-02-21T11:28

2023-02-21T11:30

экономика

технологии

россия

антон горелкин

анатолий аксаков

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Законопроект о легализации майнинга будет перевнесен в Госдуму, сообщил зампредседателя комитета по информполитике Антон Горелкин. "Мы видим, как достаточно сложно сейчас в России развивается регулирование криптовалют... Тем не менее, законопроекты идут со скрипом. Я как соавтор законопроекта о легализации майнинга могу подтвердить, что тот законопроект… он будет перевнесён... Надеюсь, что в этом году в каком-то виде мы сможем легализовать майнинг", - сказал он в видео, которое разместил у себя в Telegram-канале. Группа депутатов от разных фракций 17 ноября во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, вводящий регулирование майнинговой деятельности. Ранее законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции "Новые люди" был отклонен в Госдуме. Российские власти на протяжении последних месяцев вели дискуссию о будущем криптовалют и майнинга в России. В ЦБ РФ настаивали на их полном запрете, в Минфине предлагали введение регулирования. В феврале 2022 года правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. Использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ легализовывать не планируется. Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.

https://ria.ru/20221230/zakonoproekt-1842317907.html

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экономика, технологии, россия, антон горелкин, анатолий аксаков, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), криптовалюта