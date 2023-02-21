Путин рассказал о развитии коридора Север — Юг
Путин: Россия уделяет особое внимание развитию международного коридора Север — Юг
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия особое внимание уделяет развитию международного коридора Север - Юг, который открывает новые возможности для делового сотрудничества с Индией, Ираном и Пакистаном, заявил президент РФ Владимир Путин.
Как отметил глава государства, РФ будет расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры. В частности, президент напомнил о решении продлить скоростную автомагистраль Москва-Казань до Тюмени, а в перспективе до Иркутска и Владивостока с выходом на Казахстан, Монголию и Китай.
"Будем развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание уделим, уделяем уже, международному коридору Север - Юг. Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор", - отметил президент.
Кроме того, Путин сообщил о планах ускоренной модернизации Восточного железнодорожного полигона.
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