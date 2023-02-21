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Путин рассказал о развитии коридора Север — Юг - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин рассказал о развитии коридора Север — Юг
Путин рассказал о развитии коридора Север — Юг - РИА Новости, 21.02.2023
Путин рассказал о развитии коридора Север — Юг
Россия особое внимание уделяет развитию международного коридора Север - Юг, который открывает новые возможности для делового сотрудничества с Индией, Ираном и... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:33
2023-02-21T13:33
россия
индия
иран
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия особое внимание уделяет развитию международного коридора Север - Юг, который открывает новые возможности для делового сотрудничества с Индией, Ираном и Пакистаном, заявил президент РФ Владимир Путин. Как отметил глава государства, РФ будет расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры. В частности, президент напомнил о решении продлить скоростную автомагистраль Москва-Казань до Тюмени, а в перспективе до Иркутска и Владивостока с выходом на Казахстан, Монголию и Китай. "Будем развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание уделим, уделяем уже, международному коридору Север - Юг. Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор", - отметил президент. Кроме того, Путин сообщил о планах ускоренной модернизации Восточного железнодорожного полигона.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, индия, иран, владимир путин, в мире
Россия, Индия, Иран, Владимир Путин, В мире
13:33 21.02.2023
 
Путин рассказал о развитии коридора Север — Юг

Путин: Россия уделяет особое внимание развитию международного коридора Север — Юг

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия особое внимание уделяет развитию международного коридора Север - Юг, который открывает новые возможности для делового сотрудничества с Индией, Ираном и Пакистаном, заявил президент РФ Владимир Путин.
Как отметил глава государства, РФ будет расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры. В частности, президент напомнил о решении продлить скоростную автомагистраль Москва-Казань до Тюмени, а в перспективе до Иркутска и Владивостока с выходом на Казахстан, Монголию и Китай.
"Будем развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание уделим, уделяем уже, международному коридору Север - Юг. Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор", - отметил президент.
Кроме того, Путин сообщил о планах ускоренной модернизации Восточного железнодорожного полигона.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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