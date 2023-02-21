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Путин рассказал о развитии коридора Север — Юг

Путин рассказал о развитии коридора Север — Юг - РИА Новости, 21.02.2023

Путин рассказал о развитии коридора Север — Юг

Россия особое внимание уделяет развитию международного коридора Север - Юг, который открывает новые возможности для делового сотрудничества с Индией, Ираном и... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:33

2023-02-21T13:33

2023-02-21T13:33

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия особое внимание уделяет развитию международного коридора Север - Юг, который открывает новые возможности для делового сотрудничества с Индией, Ираном и Пакистаном, заявил президент РФ Владимир Путин. Как отметил глава государства, РФ будет расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры. В частности, президент напомнил о решении продлить скоростную автомагистраль Москва-Казань до Тюмени, а в перспективе до Иркутска и Владивостока с выходом на Казахстан, Монголию и Китай. "Будем развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание уделим, уделяем уже, международному коридору Север - Юг. Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор", - отметил президент. Кроме того, Путин сообщил о планах ускоренной модернизации Восточного железнодорожного полигона.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, индия, иран, владимир путин, в мире