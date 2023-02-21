https://ria.ru/20230221/kitay-1853339053.html

Китай отходит все дальше от западного пути развития, считает эксперт

Китай отходит все дальше от западного пути развития, считает эксперт - РИА Новости, 21.02.2023

Китай отходит все дальше от западного пути развития, считает эксперт

Представленная КНР концепция инициативы в области глобальной безопасности – это сигнал, что Пекин еще дальше отходит от западного пути развития, "поднимая все... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:32

2023-02-21T10:32

2023-02-21T10:32

китай

пекин

юрий тавровский

си цзиньпин

в мире

политика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Представленная КНР концепция инициативы в области глобальной безопасности – это сигнал, что Пекин еще дальше отходит от западного пути развития, "поднимая все паруса" своей внешней политики, чтобы пойти новым путем, заявил РИА Новости руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский. Китай во вторник представил текст инициативы в области глобальной безопасности, выдвинутой ранее председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечается в документе, сегодня мир сталкивается с многочисленными вызовами, человечество снова находится на перепутье истории. В связи с этим Пекин выдвинул шесть принципов глобальной безопасности. Также Китай назвал 20 приоритетных направлений для международного сотрудничества в области глобальной безопасности. "Китай еще больше отходит от западного пути развития, по которому он двигался тридцать лет после 1979 года. Естественно в области внешней политики сейчас озвучиваются те концепции, которые были наработаны за последнее время. Китай явно "поднимает все паруса" своей внешней политики, играет сразу на всех досках. Шесть принципов, изложенные в документе, безусловно будут расшифровываться и развиваться, облекаться в самостоятельную форму. Теперь китайский "флот" на всех этих поднятых парусах все дальше уходит от курса, которым движется Запад, идет в воды, неизвестные до сих пор для Китая, но они приняли решение, что они пойдут вперед путем, которым никто не ходил", - сказал эксперт в беседе с агентством. Это далеко не единственный документ, выразил уверенность эксперт, отметив, что будут и другие в обозримом будущем, так как в Китае идет работа. "Работа состоит как из практических шагов, так и из теоретических документов. Они выглядят на первый взгляд очень, может быть, обще, расплывчато. Но это особенность китайских документов. Порой из одного предложения, произнесенного на съезде партии, потом развивается целая внешнеполитическая концепция с очень конкретными последствиями", - указал он. В конце апреля 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии Боаоского азиатского форума, выдвинул инициативу в области глобальной безопасности. Инициатива предусматривает необходимость придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, невмешательства во внутренние дела других стран, уважения права на самостоятельный выбор пути развития и социального строя.

https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html

https://ria.ru/20230217/kitay-1852486049.html

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китай, пекин, юрий тавровский, си цзиньпин, в мире, политика