https://ria.ru/20230221/kitay-1853321977.html

СМИ в Китае объяснили, зачем США раздувают тему "угрозы" со стороны Пекина

СМИ в Китае объяснили, зачем США раздувают тему "угрозы" со стороны Пекина - РИА Новости, 21.02.2023

СМИ в Китае объяснили, зачем США раздувают тему "угрозы" со стороны Пекина

Раздувая теорию "китайской угрозы", некоторые политики в США стремятся отвлечь внимание от серьезных проблем внутри страны, пишет издание China Daily. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:34

2023-02-21T08:34

2023-02-21T10:23

в мире

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китай

пекин

цинь ган

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ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости. Раздувая теорию "китайской угрозы", некоторые политики в США стремятся отвлечь внимание от серьезных проблем внутри страны, пишет издание China Daily. Среди этих проблем "дисфункциональная политическая система, экономический дисбаланс и социальные беспорядки, безудержное насилие с применением огнестрельного оружия, увеличивающийся разрыв в доходах и углубляющиеся расовые противоречия"."Сделать Китай козлом отпущения не только легко и эффективно для вышеупомянутых целей, но и выгодно для некоторых заинтересованных групп. Например, это дает правительству США повод увеличить военные расходы и получить больше заказов для своей военной промышленности", — пишет издание.По словам авторов статьи, именно Штаты представляют угрозу миру и развитию, а также законным правам и интересам других стран. Неоднократные военные действия, спровоцированные и финансируемые Вашингтоном, привели к неисчислимым жертвам среди гражданского населения, напомнило издание. Авторы статьи подчеркнули, что раздувание темы "китайской угрозы" не избавит США от их проблем, а только усугубит их. США должны проводить позитивную и прагматичную политику в отношении КНР и заменить конфронтацию сотрудничеством, указывается в материале. Во вторник глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Пекин призывает все соответствующие страны перестать подливать масло в огонь украинского конфликта, сваливать вину на Китай и раздувать заявления в духе "сегодня Украина, завтра Тайвань". Дипломат также подчеркнул, что внешнее давление и сдерживание КНР постоянно усиливаются, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности страны. Пекин выступает против политики силы и вмешательства в его внутренние дела, отметил Цинь Ган.

https://ria.ru/20230219/ugrozy-1853007670.html

https://ria.ru/20230218/ssha-1852866133.html

https://ria.ru/20230213/tsena-1851602899.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, пекин, цинь ган