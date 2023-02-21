https://ria.ru/20230221/kitay-1853321977.html
СМИ в Китае объяснили, зачем США раздувают тему "угрозы" со стороны Пекина
СМИ в Китае объяснили, зачем США раздувают тему "угрозы" со стороны Пекина - РИА Новости, 21.02.2023
СМИ в Китае объяснили, зачем США раздувают тему "угрозы" со стороны Пекина
Раздувая теорию "китайской угрозы", некоторые политики в США стремятся отвлечь внимание от серьезных проблем внутри страны, пишет издание China Daily. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:34
2023-02-21T08:34
2023-02-21T10:23
в мире
сша
китай
пекин
цинь ган
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ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости. Раздувая теорию "китайской угрозы", некоторые политики в США стремятся отвлечь внимание от серьезных проблем внутри страны, пишет издание China Daily. Среди этих проблем "дисфункциональная политическая система, экономический дисбаланс и социальные беспорядки, безудержное насилие с применением огнестрельного оружия, увеличивающийся разрыв в доходах и углубляющиеся расовые противоречия"."Сделать Китай козлом отпущения не только легко и эффективно для вышеупомянутых целей, но и выгодно для некоторых заинтересованных групп. Например, это дает правительству США повод увеличить военные расходы и получить больше заказов для своей военной промышленности", — пишет издание.По словам авторов статьи, именно Штаты представляют угрозу миру и развитию, а также законным правам и интересам других стран. Неоднократные военные действия, спровоцированные и финансируемые Вашингтоном, привели к неисчислимым жертвам среди гражданского населения, напомнило издание. Авторы статьи подчеркнули, что раздувание темы "китайской угрозы" не избавит США от их проблем, а только усугубит их. США должны проводить позитивную и прагматичную политику в отношении КНР и заменить конфронтацию сотрудничеством, указывается в материале. Во вторник глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Пекин призывает все соответствующие страны перестать подливать масло в огонь украинского конфликта, сваливать вину на Китай и раздувать заявления в духе "сегодня Украина, завтра Тайвань". Дипломат также подчеркнул, что внешнее давление и сдерживание КНР постоянно усиливаются, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности страны. Пекин выступает против политики силы и вмешательства в его внутренние дела, отметил Цинь Ган.
https://ria.ru/20230219/ugrozy-1853007670.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, китай, пекин, цинь ган
В мире, США, Китай, Пекин, Цинь Ган
08:34 21.02.2023 (обновлено: 10:23 21.02.2023)
СМИ в Китае объяснили, зачем США раздувают тему "угрозы" со стороны Пекина
China Daily: США отвлекают внимание от своих проблем, раздувая тему "китайской угрозы"
ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости.
Раздувая теорию "китайской угрозы", некоторые политики в США стремятся отвлечь внимание от серьезных проблем внутри страны, пишет издание China Daily
.
Среди этих проблем "дисфункциональная политическая система, экономический дисбаланс и социальные беспорядки, безудержное насилие с применением огнестрельного оружия, увеличивающийся разрыв в доходах и углубляющиеся расовые противоречия".
"Сделать Китай
козлом отпущения не только легко и эффективно для вышеупомянутых целей, но и выгодно для некоторых заинтересованных групп. Например, это дает правительству США повод увеличить военные расходы и получить больше заказов для своей военной промышленности", — пишет издание.
По словам авторов статьи, именно Штаты представляют угрозу миру и развитию, а также законным правам и интересам других стран. Неоднократные военные действия, спровоцированные и финансируемые Вашингтоном, привели к неисчислимым жертвам среди гражданского населения, напомнило издание.
Авторы статьи подчеркнули, что раздувание темы "китайской угрозы" не избавит США от их проблем, а только усугубит их. США должны проводить позитивную и прагматичную политику в отношении КНР и заменить конфронтацию сотрудничеством, указывается в материале.
"Что касается Китая, то именно США угрожают суверенитету и его территориальной целостности, постоянно вмешиваясь в его внутренние дела, будь то Тайвань, Синьцзян, Гонконг или Тибет", — указало издание.
Во вторник глава МИД КНР Цинь Ган
заявил, что Пекин
призывает все соответствующие страны перестать подливать масло в огонь украинского конфликта, сваливать вину на Китай и раздувать заявления в духе "сегодня Украина
, завтра Тайвань".
Дипломат также подчеркнул, что внешнее давление и сдерживание КНР постоянно усиливаются, что создает серьезную угрозу суверенитету и безопасности страны. Пекин выступает против политики силы и вмешательства в его внутренние дела, отметил Цинь Ган.