06:33 21.02.2023 (обновлено: 06:34 21.02.2023)
Китай назвал 20 направлений для сотрудничества в области безопасности
Китай назвал 20 приоритетных направлений сотрудничества в области глобальной безопасности
Флаг Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 21 фев - РИА Новости. Китай во вторник представил текст инициативы в области глобальной безопасности, в которой обозначил 20 приоритетных направлений для международного сотрудничества, его распространили СМИ КНР.
В конце апреля 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии Боаоского азиатского форума, выдвинул инициативу в области глобальной безопасности. Она предусматривает необходимость придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, невмешательства во внутренние дела других стран, уважения права на самостоятельный выбор пути развития и социального строя.
В качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества Китай обозначил поддержку ООН в наращивании ее потенциала для выполнения мандатов по поддержанию мира. Еще одним направлением стало содействие координации и устойчивому взаимодействию между крупными державами, построение отношений между крупными державами на основе мирного сосуществования.
Китай также подчеркнул необходимость твердо поддерживать консенсус в отношении того, что "ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда нельзя начинать". Пекин призвал укреплять диалог и сотрудничество между ядерными державами для снижения риска начала ядерной войны.
Кроме того, в Китае заявили о необходимости поддерживать процесс глобального контроля над обычными вооружениями, наращивать потенциал всех стран в таких областях, как нераспространение, экспортный контроль, биобезопасность и защита от химического оружия. Пекин подчеркнул важность направления на поддержание политического урегулирования острых проблем, таких как украинский кризис, путем диалога и переговоров.
В Китае также призвали улучшать региональный механизм и архитектуру сотрудничества в области безопасности, в центре которой находится АСЕАН, поддерживать усилия стран Ближнего Востока по укреплению регионального диалога. Отдельно в Пекине подчеркнули необходимость предпринять практические шаги для продвижения решения палестинского вопроса, в частности, предложили созвать более крупную и более влиятельную международную мирную конференцию, чтобы в кратчайшие сроки добиться справедливого решения палестинского вопроса.
Другие направления сотрудничества, обозначенные Пекином в качестве приоритетных, включают в себя урегулирование конфликтов в Африке, борьбу с пиратством, реагирование на изменение климата, борьбу с терроризмом, поддержание информационной безопасности и безопасности в области искусственного интеллекта, развитие международного сотрудничества в космосе и противодействие космической гонке вооружений, поддержку ВОЗ, обеспечение глобальной продовольственной и энергетической безопасности, совместную борьбу с транснациональной организованной преступностью.