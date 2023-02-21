Рейтинг@Mail.ru
Китай выдвинул шесть принципов глобальной безопасности - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/kitay-1853314165.html
Китай выдвинул шесть принципов глобальной безопасности
Китай выдвинул шесть принципов глобальной безопасности - РИА Новости, 21.02.2023
Китай выдвинул шесть принципов глобальной безопасности
Китай во вторник представил текст инициативы в области глобальной безопасности, выдвинутой ранее председателем КНР Си Цзиньпином, текст инициативы... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T06:00
2023-02-21T06:00
в мире
китай
си цзиньпин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_1a169ff465f050d24c722848ea821506.jpg
ПЕКИН, 21 фев - РИА Новости. Китай во вторник представил текст инициативы в области глобальной безопасности, выдвинутой ранее председателем КНР Си Цзиньпином, текст инициативы распространили СМИ КНР. В конце апреля 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии Боаоского азиатского форума, выдвинул инициативу в области глобальной безопасности. Инициатива предусматривает необходимость придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, невмешательства во внутренние дела других стран, уважения права на самостоятельный выбор пути развития и социального строя. Как отмечается в тексте инициативы, сегодня наш мир меняется так, как никогда прежде, и международное сообщество сталкивается с многочисленными вызовами, с которыми раньше никто не сталкивался. Дефицит мира, развития, безопасности и управления растет, и человечество снова находится на перепутье истории. В этом свете Китай выдвинул шесть принципов глобальной безопасности. Во-первых, необходимо придерживаться видения общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности. Суть принципа состоит в том, чтобы отстаивать концепцию общей безопасности, уважая и охраняя безопасность каждой страны, продвигать сотрудничество, обеспечивать безопасность посредством политического диалога и мирных переговоров. Во-вторых, необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. В документе подчеркивается, что все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества, и необходимо уважать их суверенитет и право на самостоятельный выбор социальных систем и путей развития. В-третьих, необходимо сохранять приверженность соблюдению целей и принципов Устава ООН. Менталитет холодной войны, унилатерализм, блоковая конфронтация и гегемонизм противоречат духу Устава ООН и должны быть отвергнуты, отмечается в тексте. В-четвертых, необходимо серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран. Человечество представляет собой неделимое сообщество безопасности. Безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет безопасности других, любая страна, преследуя собственную безопасность, должна принимать во внимание разумные интересы безопасности других государств. В-пятых, отмечается необходимость сохранять приверженность мирному разрешению разногласий и споров между странами посредством диалога. Подчеркивается, что война и санкции не являются фундаментальным способом решения споров, международное сообщество должно поддерживать усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов, и поощрять конфликтующие стороны к укреплению доверия, урегулированию споров и укреплению безопасности посредством диалога. Шестой принцип заключается в необходимости обеспечения безопасности как в традиционных, так и в нетрадиционных областях. Китай призывает все страны работать вместе для решения региональных споров и глобальных проблем, таких как терроризм, изменение климата, кибербезопасность и биобезопасность.
https://ria.ru/20230220/blinken-1853278324.html
https://ria.ru/20230221/polyanskiy-1853305701.html
https://ria.ru/20230217/bezopasnost-1852780515.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_04ef075041749ffeeb0a560c41004479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, си цзиньпин, оон
В мире, Китай, Си Цзиньпин, ООН
06:00 21.02.2023
 
Китай выдвинул шесть принципов глобальной безопасности

Китай опубликовал текст инициативы в области глобальной безопасности

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 фев - РИА Новости. Китай во вторник представил текст инициативы в области глобальной безопасности, выдвинутой ранее председателем КНР Си Цзиньпином, текст инициативы распространили СМИ КНР.
В конце апреля 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии Боаоского азиатского форума, выдвинул инициативу в области глобальной безопасности. Инициатива предусматривает необходимость придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, невмешательства во внутренние дела других стран, уважения права на самостоятельный выбор пути развития и социального строя.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 20:13
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за военную помощь России
Как отмечается в тексте инициативы, сегодня наш мир меняется так, как никогда прежде, и международное сообщество сталкивается с многочисленными вызовами, с которыми раньше никто не сталкивался. Дефицит мира, развития, безопасности и управления растет, и человечество снова находится на перепутье истории.
В этом свете Китай выдвинул шесть принципов глобальной безопасности. Во-первых, необходимо придерживаться видения общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности. Суть принципа состоит в том, чтобы отстаивать концепцию общей безопасности, уважая и охраняя безопасность каждой страны, продвигать сотрудничество, обеспечивать безопасность посредством политического диалога и мирных переговоров.
Во-вторых, необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. В документе подчеркивается, что все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества, и необходимо уважать их суверенитет и право на самостоятельный выбор социальных систем и путей развития.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
00:58
Полянский осудил военную активность, угрожающую Корейскому полуострову
В-третьих, необходимо сохранять приверженность соблюдению целей и принципов Устава ООН. Менталитет холодной войны, унилатерализм, блоковая конфронтация и гегемонизм противоречат духу Устава ООН и должны быть отвергнуты, отмечается в тексте.
В-четвертых, необходимо серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран. Человечество представляет собой неделимое сообщество безопасности. Безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет безопасности других, любая страна, преследуя собственную безопасность, должна принимать во внимание разумные интересы безопасности других государств.
В-пятых, отмечается необходимость сохранять приверженность мирному разрешению разногласий и споров между странами посредством диалога. Подчеркивается, что война и санкции не являются фундаментальным способом решения споров, международное сообщество должно поддерживать усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов, и поощрять конфликтующие стороны к укреплению доверия, урегулированию споров и укреплению безопасности посредством диалога.
Шестой принцип заключается в необходимости обеспечения безопасности как в традиционных, так и в нетрадиционных областях. Китай призывает все страны работать вместе для решения региональных споров и глобальных проблем, таких как терроризм, изменение климата, кибербезопасность и биобезопасность.
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 20:02
Китай призвал Запад обсудить с Россией создание архитектуры безопасности
 
В миреКитайСи ЦзиньпинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала