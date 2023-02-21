https://ria.ru/20230221/kitay-1853314165.html

Китай выдвинул шесть принципов глобальной безопасности

Китай выдвинул шесть принципов глобальной безопасности - РИА Новости, 21.02.2023

Китай выдвинул шесть принципов глобальной безопасности

Китай во вторник представил текст инициативы в области глобальной безопасности, выдвинутой ранее председателем КНР Си Цзиньпином, текст инициативы... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T06:00

2023-02-21T06:00

2023-02-21T06:00

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китай

си цзиньпин

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ПЕКИН, 21 фев - РИА Новости. Китай во вторник представил текст инициативы в области глобальной безопасности, выдвинутой ранее председателем КНР Си Цзиньпином, текст инициативы распространили СМИ КНР. В конце апреля 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии Боаоского азиатского форума, выдвинул инициативу в области глобальной безопасности. Инициатива предусматривает необходимость придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, невмешательства во внутренние дела других стран, уважения права на самостоятельный выбор пути развития и социального строя. Как отмечается в тексте инициативы, сегодня наш мир меняется так, как никогда прежде, и международное сообщество сталкивается с многочисленными вызовами, с которыми раньше никто не сталкивался. Дефицит мира, развития, безопасности и управления растет, и человечество снова находится на перепутье истории. В этом свете Китай выдвинул шесть принципов глобальной безопасности. Во-первых, необходимо придерживаться видения общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности. Суть принципа состоит в том, чтобы отстаивать концепцию общей безопасности, уважая и охраняя безопасность каждой страны, продвигать сотрудничество, обеспечивать безопасность посредством политического диалога и мирных переговоров. Во-вторых, необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. В документе подчеркивается, что все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества, и необходимо уважать их суверенитет и право на самостоятельный выбор социальных систем и путей развития. В-третьих, необходимо сохранять приверженность соблюдению целей и принципов Устава ООН. Менталитет холодной войны, унилатерализм, блоковая конфронтация и гегемонизм противоречат духу Устава ООН и должны быть отвергнуты, отмечается в тексте. В-четвертых, необходимо серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран. Человечество представляет собой неделимое сообщество безопасности. Безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет безопасности других, любая страна, преследуя собственную безопасность, должна принимать во внимание разумные интересы безопасности других государств. В-пятых, отмечается необходимость сохранять приверженность мирному разрешению разногласий и споров между странами посредством диалога. Подчеркивается, что война и санкции не являются фундаментальным способом решения споров, международное сообщество должно поддерживать усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов, и поощрять конфликтующие стороны к укреплению доверия, урегулированию споров и укреплению безопасности посредством диалога. Шестой принцип заключается в необходимости обеспечения безопасности как в традиционных, так и в нетрадиционных областях. Китай призывает все страны работать вместе для решения региональных споров и глобальных проблем, таких как терроризм, изменение климата, кибербезопасность и биобезопасность.

https://ria.ru/20230220/blinken-1853278324.html

https://ria.ru/20230221/polyanskiy-1853305701.html

https://ria.ru/20230217/bezopasnost-1852780515.html

китай

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в мире, китай, си цзиньпин, оон