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Пекин призвал прекратить "подливать масло" в огонь украинского конфликта - РИА Новости, 21.02.2023
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Пекин призвал прекратить "подливать масло" в огонь украинского конфликта
Пекин призвал прекратить "подливать масло" в огонь украинского конфликта - РИА Новости, 21.02.2023
Пекин призвал прекратить "подливать масло" в огонь украинского конфликта
Пекин призывает все соответствующие страны перестать подливать масло в огонь украинского конфликта, заявил глава МИД КНР Цинь Ган. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T05:40
2023-02-21T08:48
в мире
китай
украина
пекин
цинь ган
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ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости. Пекин призывает все соответствующие страны перестать подливать масло в огонь украинского конфликта, заявил глава МИД КНР Цинь Ган.Выступая по случаю публикации документа с изложением инициативы КНР по глобальной безопасности, он отметил, что Пекин будет и дальше вместе с международным сообществом работать для продвижения диалога и консультаций, устранения озабоченностей всех сторон и достижения общей безопасности.Кроме того, Цинь Ган указал, что КНР призывает "соответствующие страны &lt;...&gt; перестать сваливать вину и ответственность на Китай, а также прекратить поднимать шумиху о том, что "сегодня-завтра Тайвань".Несколькими днями ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения на урегулирование украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
https://ria.ru/20230220/plan-1853300422.html
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в мире, китай, украина, пекин, цинь ган
В мире, Китай, Украина, Пекин, Цинь Ган
05:40 21.02.2023 (обновлено: 08:48 21.02.2023)
 
Пекин призвал прекратить "подливать масло" в огонь украинского конфликта

Глава МИД КНР Цинь Ган призвал прекратить "подливать масло" в огонь конфликта на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости. Пекин призывает все соответствующие страны перестать подливать масло в огонь украинского конфликта, заявил глава МИД КНР Цинь Ган.
"Мы продолжим продвигать примирение и содействовать проведению переговоров, делиться китайской мудростью для политического урегулирования украинского кризиса", — сказал дипломат.
Выступая по случаю публикации документа с изложением инициативы КНР по глобальной безопасности, он отметил, что Пекин будет и дальше вместе с международным сообществом работать для продвижения диалога и консультаций, устранения озабоченностей всех сторон и достижения общей безопасности.
Кроме того, Цинь Ган указал, что КНР призывает "соответствующие страны <...> перестать сваливать вину и ответственность на Китай, а также прекратить поднимать шумиху о том, что "сегодня-завтра Тайвань".
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Несколькими днями ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения на урегулирование украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
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