https://ria.ru/20230221/kitay-1853313986.html

Пекин призвал прекратить "подливать масло" в огонь украинского конфликта

Пекин призвал прекратить "подливать масло" в огонь украинского конфликта - РИА Новости, 21.02.2023

Пекин призвал прекратить "подливать масло" в огонь украинского конфликта

Пекин призывает все соответствующие страны перестать подливать масло в огонь украинского конфликта, заявил глава МИД КНР Цинь Ган. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T05:40

2023-02-21T05:40

2023-02-21T08:48

в мире

китай

украина

пекин

цинь ган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg

ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости. Пекин призывает все соответствующие страны перестать подливать масло в огонь украинского конфликта, заявил глава МИД КНР Цинь Ган.Выступая по случаю публикации документа с изложением инициативы КНР по глобальной безопасности, он отметил, что Пекин будет и дальше вместе с международным сообществом работать для продвижения диалога и консультаций, устранения озабоченностей всех сторон и достижения общей безопасности.Кроме того, Цинь Ган указал, что КНР призывает "соответствующие страны <...> перестать сваливать вину и ответственность на Китай, а также прекратить поднимать шумиху о том, что "сегодня-завтра Тайвань".Несколькими днями ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения на урегулирование украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.

https://ria.ru/20230220/plan-1853300422.html

https://ria.ru/20230216/kitay-1852299356.html

китай

украина

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, пекин, цинь ган