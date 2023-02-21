05:40 21.02.2023 (обновлено: 08:48 21.02.2023)
Пекин призвал прекратить "подливать масло" в огонь украинского конфликта
Глава МИД КНР Цинь Ган призвал прекратить "подливать масло" в огонь конфликта на Украине
Флаг КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости. Пекин призывает все соответствующие страны перестать подливать масло в огонь украинского конфликта, заявил глава МИД КНР Цинь Ган.
"Мы продолжим продвигать примирение и содействовать проведению переговоров, делиться китайской мудростью для политического урегулирования украинского кризиса", — сказал дипломат.
Выступая по случаю публикации документа с изложением инициативы КНР по глобальной безопасности, он отметил, что Пекин будет и дальше вместе с международным сообществом работать для продвижения диалога и консультаций, устранения озабоченностей всех сторон и достижения общей безопасности.
Кроме того, Цинь Ган указал, что КНР призывает "соответствующие страны <...> перестать сваливать вину и ответственность на Китай, а также прекратить поднимать шумиху о том, что "сегодня-завтра Тайвань".
Несколькими днями ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения на урегулирование украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
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