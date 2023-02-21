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В Белоруссии приняли проект о возможности казни чиновников за госизмену - РИА Новости, 21.02.2023
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В Белоруссии приняли проект о возможности казни чиновников за госизмену
В Белоруссии приняли проект о возможности казни чиновников за госизмену - РИА Новости, 21.02.2023
В Белоруссии приняли проект о возможности казни чиновников за госизмену
Белорусские депутаты приняли во втором, окончательном, чтении законопроект о возможности смертной казни для чиновников, совершивших измену государству, сообщила РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:35
2023-02-21T13:02
в мире
белоруссия
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МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Белорусские депутаты приняли во втором, окончательном, чтении законопроект о возможности смертной казни для чиновников, совершивших измену государству, сообщила во вторник пресс-служба нижней палаты парламента республики.Для вступления нововведения в силу законопроект должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент."Во втором чтении принят проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности"… Проектом закона вносятся корректировки в уголовный кодекс Республики Беларусь и уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. В частности, законопроектом предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное статьей уголовного кодекса "Измена государству", - говорится в сообщении пресс-службы в ее телеграм-канале.По данным пресс-службы, также предусмотрена возможность применения наказания в виде штрафа за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства, а также увеличение размера штрафа за совершение таких преступлений до 50 тысяч базовых величин.Законопроектом предполагается освобождение от уголовной ответственности лиц, участвовавших в приготовлении к преступлениям, предусмотренным статьями "нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой" и "диверсия", если они своевременным предупреждением государственных органов или иным образом оказали содействие в предотвращении этих преступлений.Вводится статья "пропаганда терроризма", что, как ожидается, значительно усилит превентивный потенциал этого кодекса, поскольку будет способствовать предотвращению распространения информации, реабилитирующей терроризм, и недопущению признания практики и идеологии терроризма. Также белорусское законодательство предлагается дополнить статьей "нарушение требований по защите государственных секретов", которая предусматривает уголовную ответственность за умышленное незаконное перемещение носителя государственных секретов с секретами Белоруссии либо иностранных государств, переданных республике, за ее пределы.По информации пресс-службы, законопроект предполагает увеличение до десяти суток срока, на который может быть задержан человек по непосредственно возникшему подозрению по статьям "измена государству", "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "шпионаж", "агентурная деятельность", "акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля", "диверсия". Также предлагается увеличение до 20 суток срока, в течение которого таким людям должно быть предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20230219/belorussiya-1852938360.html
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в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
12:35 21.02.2023 (обновлено: 13:02 21.02.2023)
 
В Белоруссии приняли проект о возможности казни чиновников за госизмену

Белорусские депутаты приняли проект о возможности смертной казни чиновников за госизмену

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Белорусские депутаты приняли во втором, окончательном, чтении законопроект о возможности смертной казни для чиновников, совершивших измену государству, сообщила во вторник пресс-служба нижней палаты парламента республики.
Для вступления нововведения в силу законопроект должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент.
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"Во втором чтении принят проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности"… Проектом закона вносятся корректировки в уголовный кодекс Республики Беларусь и уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. В частности, законопроектом предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное статьей уголовного кодекса "Измена государству", - говорится в сообщении пресс-службы в ее телеграм-канале.
По данным пресс-службы, также предусмотрена возможность применения наказания в виде штрафа за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства, а также увеличение размера штрафа за совершение таких преступлений до 50 тысяч базовых величин.
Законопроектом предполагается освобождение от уголовной ответственности лиц, участвовавших в приготовлении к преступлениям, предусмотренным статьями "нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой" и "диверсия", если они своевременным предупреждением государственных органов или иным образом оказали содействие в предотвращении этих преступлений.
Вводится статья "пропаганда терроризма", что, как ожидается, значительно усилит превентивный потенциал этого кодекса, поскольку будет способствовать предотвращению распространения информации, реабилитирующей терроризм, и недопущению признания практики и идеологии терроризма. Также белорусское законодательство предлагается дополнить статьей "нарушение требований по защите государственных секретов", которая предусматривает уголовную ответственность за умышленное незаконное перемещение носителя государственных секретов с секретами Белоруссии либо иностранных государств, переданных республике, за ее пределы.
По информации пресс-службы, законопроект предполагает увеличение до десяти суток срока, на который может быть задержан человек по непосредственно возникшему подозрению по статьям "измена государству", "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "шпионаж", "агентурная деятельность", "акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля", "диверсия". Также предлагается увеличение до 20 суток срока, в течение которого таким людям должно быть предъявлено обвинение.
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