https://ria.ru/20230221/initsiativy-1853492758.html

Дрозденко: ряд заявленных Путиным инициатив уже реализуется в Ленобласти

Дрозденко: ряд заявленных Путиным инициатив уже реализуется в Ленобласти - РИА Новости, 21.02.2023

Дрозденко: ряд заявленных Путиным инициатив уже реализуется в Ленобласти

Ряд инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию, уже реализуется в Ленинградской области, которая делится... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:42

2023-02-21T16:42

2023-02-21T16:42

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Ряд инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию, уже реализуется в Ленинградской области, которая делится этим опытом с другими российскими регионами, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "Президент коснулся вопросов, по которым Ленинградская область уже добилась успехов, и всем опытом мы открыто делимся с регионами страны: это развитие программы "Профессионалитет" по объединению ресурсов профессионального образования и промышленных предприятий для подготовки высококлассных и востребованных молодых специалистов; это программа реновации школ, которая сегодня стала федеральной; программа создания экотроп и развития экологического туризма, оформление социальных паспортов и поддержка семей участников СВО, объединившая возможности государства и общественников, всех, кто не хочет и не может оставаться в стороне", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатор Ленобласти, за 2022 год объем помощи Донбассу и поддержки проведения специальной военной операции со стороны региона, включая органы власти, предприятия и население, составил около 0,5 миллиарда рублей. Дрозденко выразил благодарность главе государства за инициативу по расширению программы газификации на социальные объекты, предложение о введении прямой федеральной поддержки лучших управленческих команд на территории, а также за программу арендного жилья, которую областные власти планируют расширять "на дефицитные, в том числе, бюджетные специальности". "Действительно, пришло время избавиться от формализма в работе. Каждый регион работает в единой команде страны. И, как сказал президент, мы не отступим", - заключил губернатор Ленинградской области.

https://ria.ru/20230123/lenoblast-1846741553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года