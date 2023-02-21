https://ria.ru/20230221/initsiativy-1853492758.html
Дрозденко: ряд заявленных Путиным инициатив уже реализуется в Ленобласти
Дрозденко: ряд заявленных Путиным инициатив уже реализуется в Ленобласти - РИА Новости, 21.02.2023
Дрозденко: ряд заявленных Путиным инициатив уже реализуется в Ленобласти
Ряд инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию, уже реализуется в Ленинградской области, которая делится... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:42
2023-02-21T16:42
2023-02-21T16:42
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Ряд инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию, уже реализуется в Ленинградской области, которая делится этим опытом с другими российскими регионами, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "Президент коснулся вопросов, по которым Ленинградская область уже добилась успехов, и всем опытом мы открыто делимся с регионами страны: это развитие программы "Профессионалитет" по объединению ресурсов профессионального образования и промышленных предприятий для подготовки высококлассных и востребованных молодых специалистов; это программа реновации школ, которая сегодня стала федеральной; программа создания экотроп и развития экологического туризма, оформление социальных паспортов и поддержка семей участников СВО, объединившая возможности государства и общественников, всех, кто не хочет и не может оставаться в стороне", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатор Ленобласти, за 2022 год объем помощи Донбассу и поддержки проведения специальной военной операции со стороны региона, включая органы власти, предприятия и население, составил около 0,5 миллиарда рублей. Дрозденко выразил благодарность главе государства за инициативу по расширению программы газификации на социальные объекты, предложение о введении прямой федеральной поддержки лучших управленческих команд на территории, а также за программу арендного жилья, которую областные власти планируют расширять "на дефицитные, в том числе, бюджетные специальности". "Действительно, пришло время избавиться от формализма в работе. Каждый регион работает в единой команде страны. И, как сказал президент, мы не отступим", - заключил губернатор Ленинградской области.
https://ria.ru/20230123/lenoblast-1846741553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, ленинградская область, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Ряд инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию, уже реализуется в Ленинградской области, которая делится этим опытом с другими российскими регионами, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
"Президент коснулся вопросов, по которым Ленинградская область уже добилась успехов, и всем опытом мы открыто делимся с регионами страны: это развитие программы "Профессионалитет" по объединению ресурсов профессионального образования и промышленных предприятий для подготовки высококлассных и востребованных молодых специалистов; это программа реновации школ, которая сегодня стала федеральной; программа создания экотроп и развития экологического туризма, оформление социальных паспортов и поддержка семей участников СВО, объединившая возможности государства и общественников, всех, кто не хочет и не может оставаться в стороне", - написал Дрозденко в своем Telegra
m-канале.
Как уточнил губернатор Ленобласти, за 2022 год объем помощи Донбассу
и поддержки проведения специальной военной операции со стороны региона, включая органы власти, предприятия и население, составил около 0,5 миллиарда рублей.
Дрозденко выразил благодарность главе государства за инициативу по расширению программы газификации на социальные объекты, предложение о введении прямой федеральной поддержки лучших управленческих команд на территории, а также за программу арендного жилья, которую областные власти планируют расширять "на дефицитные, в том числе, бюджетные специальности".
"Действительно, пришло время избавиться от формализма в работе. Каждый регион работает в единой команде страны. И, как сказал президент, мы не отступим", - заключил губернатор Ленинградской области.