https://ria.ru/20230221/fond-1853456878.html

Беглов оценил идею создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам

Беглов оценил идею создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам - РИА Новости, 21.02.2023

Беглов оценил идею создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам

Работа над созданием фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции еще больше сплотит народ, считает губернатор Санкт-Петербурга... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:06

2023-02-21T15:06

2023-02-21T15:06

санкт-петербург

россия

украина

владимир путин

александр беглов

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Работа над созданием фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции еще больше сплотит народ, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. "В послании прозвучали новые оценки ситуации, поставлены конкретные задачи, в том числе по созданию государственного фонда, который будет оказывать помощь семьям бойцов и ветеранам специальной военной операции. Отделения фонда должны быть созданы в каждом регионе. Работа над выполнением этого поручения еще больше сплотит наш народ", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы администрации губернатора. По его словам, Петербург с самых первых дней специальной военной операции решает задачи, поставленные президентом. Губернатор также отметил, что президент РФ в послании определил четкие цели на ближайшую перспективу в экономике и социальной сфере. "Россия выстояла год в сложных условиях, осознала свои возможности. Теперь пойдем дальше. Президент определил четкие цели на ближайшую перспективу в экономике, социальной сфере, государственном строительстве, оказании помощи раненым бойцам, семьям участников специальной военной операции", – сказал Беглов. Он подчеркнул, что Петербург – крупнейший промышленный центр страны и на городе лежит особая ответственность за укрепление технологического суверенитета России. "Послание президента Федеральному собранию - это новая "точка сборки" для страны", - отметил Беглов.

https://ria.ru/20230221/sotsrabotnik-1853386761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, россия, украина, владимир путин, александр беглов, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество