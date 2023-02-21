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Беглов оценил идею создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам - РИА Новости, 21.02.2023
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Беглов оценил идею создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам
Беглов оценил идею создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам - РИА Новости, 21.02.2023
Беглов оценил идею создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам
Работа над созданием фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции еще больше сплотит народ, считает губернатор Санкт-Петербурга... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:06
2023-02-21T15:06
санкт-петербург
россия
украина
владимир путин
александр беглов
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Работа над созданием фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции еще больше сплотит народ, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. "В послании прозвучали новые оценки ситуации, поставлены конкретные задачи, в том числе по созданию государственного фонда, который будет оказывать помощь семьям бойцов и ветеранам специальной военной операции. Отделения фонда должны быть созданы в каждом регионе. Работа над выполнением этого поручения еще больше сплотит наш народ", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы администрации губернатора. По его словам, Петербург с самых первых дней специальной военной операции решает задачи, поставленные президентом. Губернатор также отметил, что президент РФ в послании определил четкие цели на ближайшую перспективу в экономике и социальной сфере. "Россия выстояла год в сложных условиях, осознала свои возможности. Теперь пойдем дальше. Президент определил четкие цели на ближайшую перспективу в экономике, социальной сфере, государственном строительстве, оказании помощи раненым бойцам, семьям участников специальной военной операции", – сказал Беглов. Он подчеркнул, что Петербург – крупнейший промышленный центр страны и на городе лежит особая ответственность за укрепление технологического суверенитета России. "Послание президента Федеральному собранию - это новая "точка сборки" для страны", - отметил Беглов.
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санкт-петербург, россия, украина, владимир путин, александр беглов, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, общество
Санкт-Петербург, Россия, Украина, Владимир Путин, Александр Беглов, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Общество
15:06 21.02.2023
 
Беглов оценил идею создания фонда помощи семьям погибших и ветеранам

Губернатор Беглов: создание фонда помощи семьям погибших и ветеранам СВО сплотит народ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Работа над созданием фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции еще больше сплотит народ, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 12:39Специальная военная операция на Украине
За каждым ветераном закрепят соцработника в Фонде помощи участникам СВО
"В послании прозвучали новые оценки ситуации, поставлены конкретные задачи, в том числе по созданию государственного фонда, который будет оказывать помощь семьям бойцов и ветеранам специальной военной операции. Отделения фонда должны быть созданы в каждом регионе. Работа над выполнением этого поручения еще больше сплотит наш народ", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы администрации губернатора.
По его словам, Петербург с самых первых дней специальной военной операции решает задачи, поставленные президентом.
Губернатор также отметил, что президент РФ в послании определил четкие цели на ближайшую перспективу в экономике и социальной сфере. "Россия выстояла год в сложных условиях, осознала свои возможности. Теперь пойдем дальше. Президент определил четкие цели на ближайшую перспективу в экономике, социальной сфере, государственном строительстве, оказании помощи раненым бойцам, семьям участников специальной военной операции", – сказал Беглов.
Он подчеркнул, что Петербург – крупнейший промышленный центр страны и на городе лежит особая ответственность за укрепление технологического суверенитета России.
"Послание президента Федеральному собранию - это новая "точка сборки" для страны", - отметил Беглов.
Путин о создании фонда помощи семьям погибших и ветеранам СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 12:40
Путин рассказал о работе будущего фонда помощи семьям погибших и ветеранам
 
Санкт-ПетербургРоссияУкраинаВладимир ПутинАлександр БегловПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаОбщество
 
 
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