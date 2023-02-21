https://ria.ru/20230221/finansirovanie-1853540095.html

МВФ: Украине будет необходимо внешнее финансирование и после 2023 года

МВФ: Украине будет необходимо внешнее финансирование и после 2023 года - РИА Новости, 21.02.2023

МВФ: Украине будет необходимо внешнее финансирование и после 2023 года

Украина продолжит испытывать жизненно важную потребность в финансировании со стороны международного сообщества не только в 2023 году, но и в последующей... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T19:08

2023-02-21T19:08

2023-02-21T19:08

украина

киев

кристалина георгиева

владимир зеленский

денис шмыгаль

мвф

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Украина продолжит испытывать жизненно важную потребность в финансировании со стороны международного сообщества не только в 2023 году, но и в последующей перспективе, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. “Международное сообщество продолжит играть жизненно важную роль в поддержке Украины, включая помощь в решении значительных финансовых потребностей в 2023 году и позднее”, - говорится в опубликованном заявлении главы МВФ по итогам визита на Украину. Георгиева встретилась с Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой минфина Сергеем Марченко и президентом национального банка Украины Андреем Пышным. “В ходе моих встреч я повторила непоколебимую приверженность МВФ продолжать поддержку Украины”, - добавила она. Георгиева подчеркнула, что МВФ “интенсивно участвует” в совместной работе с украинскими властями над программой мониторинга, которая обеспечивает проведение необходимых макроэкономических политик и способствует дальнейшей донорской поддержке Киева, а также сообщила, что успешная реализация данной программы позволят “проложить путь к обсуждению полноценной программы финансирования МВФ”.

https://ria.ru/20230131/eskalatsiya-1848797228.html

https://ria.ru/20230214/finansirovanie-1851872469.html

украина

киев

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украина, киев, кристалина георгиева, владимир зеленский, денис шмыгаль, мвф