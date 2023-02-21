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ЛНР чувствует единство с Россией после обращения Путина, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.02.2023
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ЛНР чувствует единство с Россией после обращения Путина, заявил Пасечник
ЛНР чувствует единство с Россией после обращения Путина, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.02.2023
ЛНР чувствует единство с Россией после обращения Путина, заявил Пасечник
После послания Федеральному собранию президента Владимира Путина и обозначенных в обращении задач по фактически полному восстановления Донбасса, чувствуется... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:03
2023-02-21T17:03
политика
россия
донбасс
луганская народная республика
леонид пасечник
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. После послания Федеральному собранию президента Владимира Путина и обозначенных в обращении задач по фактически полному восстановления Донбасса, чувствуется единство Луганщины с народом России, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграмм-канале. "Потрясающее чувство единства с народом России, причастности Луганщины к судьбе нашей Великой страны ощущаешь после Послания Президента Федеральному Собранию", - написал Пасечник в своем телеграмм-канале. Также он отметил, что Россия верит и рассчитывает на народ Донбасса, поэтому Луганщина будет одним из самых развитых регионов России. "Россия верит и рассчитывает на "тех, кто родился и вырос на Донбассе и в Новороссии, сражался за них". Она рассчитывает на нас, дорогие земляки! И мы не подведем. У нас есть потенциал и мы выведем Луганщину в один из самых развитых регионов России", - добавил врио главы ЛНР.
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политика, россия, донбасс, луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Политика, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
17:03 21.02.2023
 
ЛНР чувствует единство с Россией после обращения Путина, заявил Пасечник

Врио главы ЛНР Пасечник: республика чувствует единство с Россией после обращения Путина

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. После послания Федеральному собранию президента Владимира Путина и обозначенных в обращении задач по фактически полному восстановления Донбасса, чувствуется единство Луганщины с народом России, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграмм-канале.
"Потрясающее чувство единства с народом России, причастности Луганщины к судьбе нашей Великой страны ощущаешь после Послания Президента Федеральному Собранию", - написал Пасечник в своем телеграмм-канале.
Также он отметил, что Россия верит и рассчитывает на народ Донбасса, поэтому Луганщина будет одним из самых развитых регионов России.
"Россия верит и рассчитывает на "тех, кто родился и вырос на Донбассе и в Новороссии, сражался за них". Она рассчитывает на нас, дорогие земляки! И мы не подведем. У нас есть потенциал и мы выведем Луганщину в один из самых развитых регионов России", - добавил врио главы ЛНР.
 
ПолитикаРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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