https://ria.ru/20230221/edinstvo-1853500052.html

ЛНР чувствует единство с Россией после обращения Путина, заявил Пасечник

ЛНР чувствует единство с Россией после обращения Путина, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.02.2023

ЛНР чувствует единство с Россией после обращения Путина, заявил Пасечник

После послания Федеральному собранию президента Владимира Путина и обозначенных в обращении задач по фактически полному восстановления Донбасса, чувствуется... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:03

2023-02-21T17:03

2023-02-21T17:03

политика

россия

донбасс

луганская народная республика

леонид пасечник

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_cc1b35ad2b6c6b6b2eb13056fa7344ba.jpg

ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. После послания Федеральному собранию президента Владимира Путина и обозначенных в обращении задач по фактически полному восстановления Донбасса, чувствуется единство Луганщины с народом России, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграмм-канале. "Потрясающее чувство единства с народом России, причастности Луганщины к судьбе нашей Великой страны ощущаешь после Послания Президента Федеральному Собранию", - написал Пасечник в своем телеграмм-канале. Также он отметил, что Россия верит и рассчитывает на народ Донбасса, поэтому Луганщина будет одним из самых развитых регионов России. "Россия верит и рассчитывает на "тех, кто родился и вырос на Донбассе и в Новороссии, сражался за них". Она рассчитывает на нас, дорогие земляки! И мы не подведем. У нас есть потенциал и мы выведем Луганщину в один из самых развитых регионов России", - добавил врио главы ЛНР.

россия

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, донбасс, луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года