https://ria.ru/20230221/dsnv-1853573148.html

Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля

Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля - РИА Новости, 22.02.2023

Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля

Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений на заседании в среду, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-21T23:43

2023-02-21T23:43

2023-02-22T00:00

россия

константин косачев

совет федерации рф

договор снв-3

вячеслав володин

григорий карасин

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений на заседании в среду, сообщил РИА Новости вице-спикер СФ Константин Косачев.Сенатор ответил утвердительно на соответствующий вопрос. "Да, завтра планируется предложить Совету палаты включить (закон) в повестку дня заседания 22 февраля", - добавил он.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента внесен президентский законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ. По его словам, депутаты намерены рассмотреть документ в среду. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин сообщил РИА Новости, что СФ может рассмотреть документ в тот же день.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853554965.html

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россия, константин косачев, совет федерации рф, договор снв-3, вячеслав володин, григорий карасин