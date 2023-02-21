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Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля
Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля - РИА Новости, 22.02.2023
Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля
Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений на заседании в среду, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-21T23:43
2023-02-21T23:43
2023-02-22T00:00
россия
константин косачев
совет федерации рф
договор снв-3
вячеслав володин
григорий карасин
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений на заседании в среду, сообщил РИА Новости вице-спикер СФ Константин Косачев.Сенатор ответил утвердительно на соответствующий вопрос. "Да, завтра планируется предложить Совету палаты включить (закон) в повестку дня заседания 22 февраля", - добавил он.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента внесен президентский законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ. По его словам, депутаты намерены рассмотреть документ в среду. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин сообщил РИА Новости, что СФ может рассмотреть документ в тот же день.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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россия, константин косачев, совет федерации рф, договор снв-3, вячеслав володин, григорий карасин
Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Договор СНВ-3, Вячеслав Володин, Григорий Карасин
23:43 21.02.2023 (обновлено: 00:00 22.02.2023)
Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля
Косачев подтвердил, что Совфед рассмотрит закон о приостановке участия в ДСНВ 22 февраля