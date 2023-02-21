Рейтинг@Mail.ru
Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/dsnv-1853573148.html
Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля
Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля - РИА Новости, 22.02.2023
Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля
Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений на заседании в среду, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-21T23:43
2023-02-22T00:00
россия
константин косачев
совет федерации рф
договор снв-3
вячеслав володин
григорий карасин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595548227_275:533:2969:2048_1920x0_80_0_0_b147e3067e6f108321309cada175cd77.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений на заседании в среду, сообщил РИА Новости вице-спикер СФ Константин Косачев.Сенатор ответил утвердительно на соответствующий вопрос. "Да, завтра планируется предложить Совету палаты включить (закон) в повестку дня заседания 22 февраля", - добавил он.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента внесен президентский законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ. По его словам, депутаты намерены рассмотреть документ в среду. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин сообщил РИА Новости, что СФ может рассмотреть документ в тот же день.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
https://ria.ru/20230221/dsnv-1853554965.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595548227_314:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_aa94ca937142cd3d37bd62eb3afc31c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, константин косачев, совет федерации рф, договор снв-3, вячеслав володин, григорий карасин
Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Договор СНВ-3, Вячеслав Володин, Григорий Карасин
23:43 21.02.2023 (обновлено: 00:00 22.02.2023)
 
Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля

Косачев подтвердил, что Совфед рассмотрит закон о приостановке участия в ДСНВ 22 февраля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений на заседании в среду, сообщил РИА Новости вице-спикер СФ Константин Косачев.
Сенатор ответил утвердительно на соответствующий вопрос. "Да, завтра планируется предложить Совету палаты включить (закон) в повестку дня заседания 22 февраля", - добавил он.
Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 20:43
Экс-посол США в России считает, что мир без ДСНВ будет в худшем положении
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента внесен президентский законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ. По его словам, депутаты намерены рассмотреть документ в среду. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин сообщил РИА Новости, что СФ может рассмотреть документ в тот же день.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
 
РоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФДоговор СНВ-3Вячеслав ВолодинГригорий Карасин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала