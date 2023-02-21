https://ria.ru/20230221/dsnv-1853568696.html

Закон о приостановке участия в ДСНВ вступит в силу после опубликования

Закон о приостановке участия в ДСНВ вступит в силу после опубликования - РИА Новости, 21.02.2023

Закон о приостановке участия в ДСНВ вступит в силу после опубликования

Законопроект о приостановлении участия РФ в ДСНВ может вступить в силу после официального опубликования, об этом говорится в тексте документа. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T23:06

2023-02-21T23:06

2023-02-21T23:06

россия

владимир путин

договор снв-3

госдума рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Законопроект о приостановлении участия РФ в ДСНВ может вступить в силу после официального опубликования, об этом говорится в тексте документа. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте законопроекта. Решение о возобновлении участия России в договоре будет приниматься президентом, отмечается там же. Принятие закона о приостановки участия РФ в ДСНВ не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853475925.html

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853541500.html

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россия, владимир путин, договор снв-3, госдума рф