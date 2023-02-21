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Закон о приостановке участия в ДСНВ вступит в силу после опубликования
Закон о приостановке участия в ДСНВ вступит в силу после опубликования - РИА Новости, 21.02.2023
Закон о приостановке участия в ДСНВ вступит в силу после опубликования
Законопроект о приостановлении участия РФ в ДСНВ может вступить в силу после официального опубликования, об этом говорится в тексте документа. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T23:06
2023-02-21T23:06
2023-02-21T23:06
россия
владимир путин
договор снв-3
госдума рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Законопроект о приостановлении участия РФ в ДСНВ может вступить в силу после официального опубликования, об этом говорится в тексте документа. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте законопроекта. Решение о возобновлении участия России в договоре будет приниматься президентом, отмечается там же. Принятие закона о приостановки участия РФ в ДСНВ не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отмечается в сопроводительных материалах к документу.
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россия, владимир путин, договор снв-3, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Договор СНВ-3, Госдума РФ
Закон о приостановке участия в ДСНВ вступит в силу после опубликования
Закон о приостановке участия России в ДСНВ может вступить в силу после опубликования
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Законопроект о приостановлении участия РФ в ДСНВ может вступить в силу после официального опубликования, об этом говорится в тексте документа.
Президент России Владимир Путин
внес в Госдуму
законопроект о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
"Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте законопроекта.
Решение о возобновлении участия России в договоре будет приниматься президентом, отмечается там же.
"Проектом федерального закона предусматривается, что Российская Федерация приостанавливает действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (далее - Договор), подписанного в городе Праге
8 апреля 2010 года", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Принятие закона о приостановки участия РФ в ДСНВ не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отмечается в сопроводительных материалах к документу.