https://ria.ru/20230221/dsnv-1853564244.html

Совфед может рассмотреть закон о приостановке участия в ДСНВ 22 февраля

Совфед может рассмотреть закон о приостановке участия в ДСНВ 22 февраля - РИА Новости, 21.02.2023

Совфед может рассмотреть закон о приостановке участия в ДСНВ 22 февраля

Совфед вслед за Госдумой может в среду рассмотреть закон о приостановке участия России в СНВ-3, если документ поступит в верхнюю палату парламента, сообщил РИА... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T22:21

2023-02-21T22:21

2023-02-21T22:21

договор снв-3

совет федерации рф

госдума рф

григорий карасин

владимир путин

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Совфед вслед за Госдумой может в среду рассмотреть закон о приостановке участия России в СНВ-3, если документ поступит в верхнюю палату парламента, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Во вторник в Госдуму был внесен президентский законопроект о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ГД рассмотрит законопроект уже в среду. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853551696.html

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договор снв-3, совет федерации рф, госдума рф, григорий карасин, владимир путин, вячеслав володин, россия