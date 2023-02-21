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Совфед может рассмотреть закон о приостановке участия в ДСНВ 22 февраля
Совфед может рассмотреть закон о приостановке участия в ДСНВ 22 февраля - РИА Новости, 21.02.2023
Совфед может рассмотреть закон о приостановке участия в ДСНВ 22 февраля
Совфед вслед за Госдумой может в среду рассмотреть закон о приостановке участия России в СНВ-3, если документ поступит в верхнюю палату парламента, сообщил РИА... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T22:21
2023-02-21T22:21
2023-02-21T22:21
договор снв-3
совет федерации рф
госдума рф
григорий карасин
владимир путин
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Совфед вслед за Госдумой может в среду рассмотреть закон о приостановке участия России в СНВ-3, если документ поступит в верхнюю палату парламента, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Во вторник в Госдуму был внесен президентский законопроект о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ГД рассмотрит законопроект уже в среду. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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договор снв-3, совет федерации рф, госдума рф, григорий карасин, владимир путин, вячеслав володин, россия
Договор СНВ-3, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Григорий Карасин, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Россия
Совфед может рассмотреть закон о приостановке участия в ДСНВ 22 февраля
Совфед допустил возможность рассмотрения закона о приостановке участия в ДСНВ 22 февраля