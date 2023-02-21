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Госдума рассмотрит проект о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля - РИА Новости, 21.02.2023
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Госдума рассмотрит проект о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля
Госдума рассмотрит проект о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля - РИА Новости, 21.02.2023
Госдума рассмотрит проект о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля
Госдума уже в среду рассмотрит законопроект о приостановке Россией ДСНВ, после документ направят в Совет Федерации, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T22:13
2023-02-21T22:13
россия
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
договор снв-3
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госдума уже в среду рассмотрит законопроект о приостановке Россией ДСНВ, после документ направят в Совет Федерации, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. Документ был также направлен в комитеты ГД по международным делам и обороне.
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россия, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, договор снв-3
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Договор СНВ-3
22:13 21.02.2023
 
Госдума рассмотрит проект о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля

Володин: Госдума рассмотрит законопроект о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госдума уже в среду рассмотрит законопроект о приостановке Россией ДСНВ, после документ направят в Совет Федерации, заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
"Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной Думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации", - сказал Володин журналистам.
Документ был также направлен в комитеты ГД по международным делам и обороне.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 20:17
МИД России назвал условие для возобновления шагов навстречу США по ДСНВ
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФСовет Федерации РФДоговор СНВ-3
 
 
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