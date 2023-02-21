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Госдума рассмотрит проект о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля
Госдума рассмотрит проект о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля - РИА Новости, 21.02.2023
Госдума рассмотрит проект о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля
Госдума уже в среду рассмотрит законопроект о приостановке Россией ДСНВ, после документ направят в Совет Федерации, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T22:13
2023-02-21T22:13
2023-02-21T22:13
россия
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
договор снв-3
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госдума уже в среду рассмотрит законопроект о приостановке Россией ДСНВ, после документ направят в Совет Федерации, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. Документ был также направлен в комитеты ГД по международным делам и обороне.
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россия, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, договор снв-3
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Договор СНВ-3
Госдума рассмотрит проект о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля
Володин: Госдума рассмотрит законопроект о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля