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Госдума рассмотрит проект о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля

Госдума рассмотрит проект о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля - РИА Новости, 21.02.2023

Госдума рассмотрит проект о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля

Госдума уже в среду рассмотрит законопроект о приостановке Россией ДСНВ, после документ направят в Совет Федерации, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T22:13

2023-02-21T22:13

2023-02-21T22:13

россия

вячеслав володин

госдума рф

совет федерации рф

договор снв-3

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госдума уже в среду рассмотрит законопроект о приостановке Россией ДСНВ, после документ направят в Совет Федерации, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. Документ был также направлен в комитеты ГД по международным делам и обороне.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853552266.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, договор снв-3