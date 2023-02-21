https://ria.ru/20230221/dsnv-1853562639.html

В Госдуму внесли проект о временной приостановке участия России в ДСНВ

В Госдуму внесли проект о временной приостановке участия России в ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023

В Госдуму внесли проект о временной приостановке участия России в ДСНВ

В Госдуму внесли президентский законопроект о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T22:04

2023-02-21T22:04

2023-02-21T23:06

россия

вячеслав володин

госдума рф

владимир путин

договор снв-3

москва

вашингтон (штат)

григорий карасин

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли президентский законопроект о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Уточняется, что принятие закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований. Также не идет речь о необходимости приостанавливать или признавать утратившими силу нормативно-правовые акты федерального значения. Согласно проекту, решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать президент. Закон может вступить в силу после официального опубликования.Как уточнил Володин, Госдума рассмотрит этот законопроект завтра. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что верхняя палата парламента вслед за нижней может заняться этим вопросом.Сегодня Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о приостановке участия Москвы в совместном с Вашингтоном Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом он подчеркнул, что Россия не выходит из соглашения. Глава государства отметил: прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".ДСНВ — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853554965.html

россия

москва

вашингтон (штат)

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россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, договор снв-3, москва, вашингтон (штат), григорий карасин, совет федерации рф