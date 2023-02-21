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Экс-посол США в России считает, что мир без ДСНВ будет в худшем положении

Экс-посол США в России считает, что мир без ДСНВ будет в худшем положении - РИА Новости, 21.02.2023

Экс-посол США в России считает, что мир без ДСНВ будет в худшем положении

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что разочарован решением Москвы приостановить участие в СНВ-3, считая, что мир будет в более затруднительном... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T20:43

2023-02-21T20:43

2023-02-21T20:43

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что разочарован решением Москвы приостановить участие в СНВ-3, считая, что мир будет в более затруднительном положении без этого договора. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДНСВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". "Как тот, кто помогал договариваться об СНВ-3, я разочарован сегодняшним решением Путина отказаться от него. США, Россия и мир будут в худшем положении без него", - написал Макфол в Twitter. Дипломат был послом в России в 2012-2014 годах, когда президентом США был Барак Обама. Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). В начале 2021 года Москва и Вашингтон договорились о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853552266.html

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россия, сша, москва, майкл макфол, владимир путин, барак обама, twitter