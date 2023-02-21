https://ria.ru/20230221/dsnv-1853475925.html
Косачев назвал приостановку участия России в ДСНВ ответом на нарушения США
Косачев назвал приостановку участия России в ДСНВ ответом на нарушения США - РИА Новости, 21.02.2023
Косачев назвал приостановку участия России в ДСНВ ответом на нарушения США
Решение президента России по приостановлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений – это прямой ответ нарушению соглашения со стороны... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:06
2023-02-21T16:06
2023-02-21T16:06
константин косачев
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сша
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Решение президента России по приостановлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений – это прямой ответ нарушению соглашения со стороны Америки, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил ранее во вторник президент РФ Владимир Путин. "Решение президента о приостановке является прямой реакцией на нарушение этого договора американцами. Они фактически полностью перекрыли в одностороннем порядке возможность для наших инспекций. Они, судя по всему, снимают с боевого дежурства часть потенциала, там сейчас речь идет о 50 носителях, которые они заявляют как неподпадающие под зачеты, но мы не можем их проверить. И мы не исключаем, что они, их формально сняв, сохраняют на боевом дежурстве, в какой-то боеготовности, чтобы в случае необходимости моментально вернуть. Это тогда тоже нарушение договора, но мы не можем это проверить", - заявил Косачев журналистам. Кроме того, сенатор добавил к причинам появившуюся информацию о том, что "американцы могут возобновить ядерные испытания". Говоря о дальнейшем развитии событий сенатор отметил, что не уполномочен прогнозировать будущее, но минимальное условие для движения к нормализации - это возврат американцев к соблюдению своих обязательств по договору и "изменение американской риторики, которая говорит о намерении нанести стратегическое поражение России и использовании украинских вооруженных сил, чтобы наводить те же самые американские системы на российские цели, в том числе связанные с обеспечением стратегической безопасности и стабильности". Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Россия "не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие". Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Косачев пояснил, что означает для России приостановка договора. "Если договор сохраняет юридическую силу, то, с моей точки зрения, наверное, сохраняются и обязательства по потолку (вооружений – ред.). Но прекращается взаимодействие с другой стороной – мы перестаем реагировать на их запросы по инспекции, мы перестаем участвовать в совместных контрольных механизмах… У американцев полностью исчезает возможность использовать договор в своих односторонних интересах", - сказал Косачев.
https://ria.ru/20230221/nato-1853471400.html
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константин косачев, совет федерации рф, владимир путин, россия, франция, сша, в мире, великобритания
Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Россия, Франция, США, В мире, Великобритания
Косачев назвал приостановку участия России в ДСНВ ответом на нарушения США
Косачев назвал приостановку участия в ДСНВ ответом на нарушение договора со стороны США
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Решение президента России по приостановлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений – это прямой ответ нарушению соглашения со стороны Америки, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.
Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил ранее во вторник президент РФ Владимир Путин
.
"Решение президента о приостановке является прямой реакцией на нарушение этого договора американцами. Они фактически полностью перекрыли в одностороннем порядке возможность для наших инспекций. Они, судя по всему, снимают с боевого дежурства часть потенциала, там сейчас речь идет о 50 носителях, которые они заявляют как неподпадающие под зачеты, но мы не можем их проверить. И мы не исключаем, что они, их формально сняв, сохраняют на боевом дежурстве, в какой-то боеготовности, чтобы в случае необходимости моментально вернуть. Это тогда тоже нарушение договора, но мы не можем это проверить", - заявил Косачев журналистам.
Кроме того, сенатор добавил к причинам появившуюся информацию о том, что "американцы могут возобновить ядерные испытания".
"Все это в комплексе не позволяет нам сохранять свое полноценное участие в договоре, потому что тогда получается, что мы делаем в одностороннем порядке и в ущерб нашим собственным национальным интересам", - подчеркнул Косачев.
Говоря о дальнейшем развитии событий сенатор отметил, что не уполномочен прогнозировать будущее, но минимальное условие для движения к нормализации - это возврат американцев к соблюдению своих обязательств по договору и "изменение американской риторики, которая говорит о намерении нанести стратегическое поражение России и использовании украинских вооруженных сил, чтобы наводить те же самые американские системы на российские цели, в том числе связанные с обеспечением стратегической безопасности и стабильности".
Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Россия "не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие". Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция
и Великобритания
, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Косачев пояснил, что означает для России приостановка договора.
"Соглашение сохраняет свою юридическую силу. Я надеюсь, что у нас будет сохраняться возможность, если коренным образом не изменятся обстоятельства, для того, чтобы соблюдать свои обязательства в плане ограничений по этому договору - это напрямую связано с задачами обеспечения нашей национальной безопасности", - отметил он.
"Если договор сохраняет юридическую силу, то, с моей точки зрения, наверное, сохраняются и обязательства по потолку (вооружений – ред.). Но прекращается взаимодействие с другой стороной – мы перестаем реагировать на их запросы по инспекции, мы перестаем участвовать в совместных контрольных механизмах… У американцев полностью исчезает возможность использовать договор в своих односторонних интересах", - сказал Косачев.