https://ria.ru/20230221/dsnv-1853475925.html

Косачев назвал приостановку участия России в ДСНВ ответом на нарушения США

Косачев назвал приостановку участия России в ДСНВ ответом на нарушения США - РИА Новости, 21.02.2023

Косачев назвал приостановку участия России в ДСНВ ответом на нарушения США

Решение президента России по приостановлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений – это прямой ответ нарушению соглашения со стороны... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:06

2023-02-21T16:06

2023-02-21T16:06

константин косачев

совет федерации рф

владимир путин

россия

франция

сша

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Решение президента России по приостановлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений – это прямой ответ нарушению соглашения со стороны Америки, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил ранее во вторник президент РФ Владимир Путин. "Решение президента о приостановке является прямой реакцией на нарушение этого договора американцами. Они фактически полностью перекрыли в одностороннем порядке возможность для наших инспекций. Они, судя по всему, снимают с боевого дежурства часть потенциала, там сейчас речь идет о 50 носителях, которые они заявляют как неподпадающие под зачеты, но мы не можем их проверить. И мы не исключаем, что они, их формально сняв, сохраняют на боевом дежурстве, в какой-то боеготовности, чтобы в случае необходимости моментально вернуть. Это тогда тоже нарушение договора, но мы не можем это проверить", - заявил Косачев журналистам. Кроме того, сенатор добавил к причинам появившуюся информацию о том, что "американцы могут возобновить ядерные испытания". Говоря о дальнейшем развитии событий сенатор отметил, что не уполномочен прогнозировать будущее, но минимальное условие для движения к нормализации - это возврат американцев к соблюдению своих обязательств по договору и "изменение американской риторики, которая говорит о намерении нанести стратегическое поражение России и использовании украинских вооруженных сил, чтобы наводить те же самые американские системы на российские цели, в том числе связанные с обеспечением стратегической безопасности и стабильности". Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Россия "не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие". Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Косачев пояснил, что означает для России приостановка договора. "Если договор сохраняет юридическую силу, то, с моей точки зрения, наверное, сохраняются и обязательства по потолку (вооружений – ред.). Но прекращается взаимодействие с другой стороной – мы перестаем реагировать на их запросы по инспекции, мы перестаем участвовать в совместных контрольных механизмах… У американцев полностью исчезает возможность использовать договор в своих односторонних интересах", - сказал Косачев.

https://ria.ru/20230221/nato-1853471400.html

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470621.html

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константин косачев, совет федерации рф, владимир путин, россия, франция, сша, в мире, великобритания