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Марочко прокомментировал признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023
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Марочко прокомментировал признание ДНР и ЛНР
Марочко прокомментировал признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023
Марочко прокомментировал признание ДНР и ЛНР
Признание Москвой ДНР и ЛНР положило начало восстановлению исторической справедливости, дав старт включению республик в состав РФ, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T09:29
2023-02-21T09:29
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Признание Москвой ДНР и ЛНР положило начало восстановлению исторической справедливости, дав старт включению республик в состав РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Год назад 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. "Признание ЛНР и ДНР дало старт самому главному для жителей Донбасса событию. В этом году восстановилась историческая справедливость - мы стали субъектом Российской Федерации, еще в 2014 году мы очень хотели этого и голосовали за это. И только спустя такой длительный срок историческая справедливость была восстановлена, лишь благодаря проведению специальной военной операции", - сообщил Марочко. Собеседник агентства добавил, что восстановление исторической справедливости, возвращение Донбасса в состав РФ стало возможным только благодаря проведению специальной военной операции, на данный момент практически вся территория ЛНР освобождена от украинских войск. В сентябре 2022 года в обеих республиках состоялись референдумы об их включении в состав России, большинство проголосовало "за", 30 сентября подписаны договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, андрей марочко
В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Андрей Марочко
09:29 21.02.2023
 
Марочко прокомментировал признание ДНР и ЛНР

Марочко назвал признание Москвой ДНР и ЛНР восстановлением исторической справедливости

© РИА НовостиАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости
Андрей Марочко. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Признание Москвой ДНР и ЛНР положило начало восстановлению исторической справедливости, дав старт включению республик в состав РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Год назад 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Премьер ДНР рассказал о значении признания республики
"Признание ЛНР и ДНР дало старт самому главному для жителей Донбасса событию. В этом году восстановилась историческая справедливость - мы стали субъектом Российской Федерации, еще в 2014 году мы очень хотели этого и голосовали за это. И только спустя такой длительный срок историческая справедливость была восстановлена, лишь благодаря проведению специальной военной операции", - сообщил Марочко.
Собеседник агентства добавил, что восстановление исторической справедливости, возвращение Донбасса в состав РФ стало возможным только благодаря проведению специальной военной операции, на данный момент практически вся территория ЛНР освобождена от украинских войск.
В сентябре 2022 года в обеих республиках состоялись референдумы об их включении в состав России, большинство проголосовало "за", 30 сентября подписаны договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России.
Поднятие флага ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Признание Россией республик Донбасса стало спасением для них, считают в ЛНР
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинАндрей Марочко
 
 
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