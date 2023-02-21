https://ria.ru/20230221/donbass-1853327941.html

Марочко прокомментировал признание ДНР и ЛНР

Марочко прокомментировал признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2023

Марочко прокомментировал признание ДНР и ЛНР

Признание Москвой ДНР и ЛНР положило начало восстановлению исторической справедливости, дав старт включению республик в состав РФ, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T09:29

2023-02-21T09:29

2023-02-21T09:29

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

владимир путин

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Признание Москвой ДНР и ЛНР положило начало восстановлению исторической справедливости, дав старт включению республик в состав РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Год назад 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. "Признание ЛНР и ДНР дало старт самому главному для жителей Донбасса событию. В этом году восстановилась историческая справедливость - мы стали субъектом Российской Федерации, еще в 2014 году мы очень хотели этого и голосовали за это. И только спустя такой длительный срок историческая справедливость была восстановлена, лишь благодаря проведению специальной военной операции", - сообщил Марочко. Собеседник агентства добавил, что восстановление исторической справедливости, возвращение Донбасса в состав РФ стало возможным только благодаря проведению специальной военной операции, на данный момент практически вся территория ЛНР освобождена от украинских войск. В сентябре 2022 года в обеих республиках состоялись референдумы об их включении в состав России, большинство проголосовало "за", 30 сентября подписаны договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России.

https://ria.ru/20230221/donbass-1853323376.html

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луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, андрей марочко