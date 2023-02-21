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В Германии активисты срубили дерево перед офисом Шольца - РИА Новости, 21.02.2023
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В Германии активисты срубили дерево перед офисом Шольца
В Германии активисты срубили дерево перед офисом Шольца - РИА Новости, 21.02.2023
В Германии активисты срубили дерево перед офисом Шольца
Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца в знак протеста... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:06
2023-02-21T14:45
в мире
германия
олаф шольц
экология
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БЕРЛИН, 21 фев — РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца в знак протеста против вырубки лесов."Каждую минуту молча вырубается 42 футбольных поля леса, важного накопителя углерода для нашего будущего. Бизнес и политика пилят ветки, на которых сидит цивилизация. Мы делаем это разрушение видимым в центре Берлина", — сообщила организация в Twitter.Активисты также опубликовали снимок со спиленным деревом перед офисом Шольца. В комментариях к посту пользователи раскритиковали эту акцию."Повалить дерево в знак протеста против вырубки. Это не придет в голову даже совсем отупевшему идиоту", — написал Der Marcus. Комментаторы также в шутку предложили убивать людей, чтобы бороться с перенаселением, вегетарианцам есть сырое мясо, чтобы демонстрировать протест против недолжного ухода за скотом и ездить на высокой скорости в спорткарах по автобанам, дабы указать на вред от выбросов.В начале февраля экоактивисты в знак протеста заблокировали улицы в нескольких городах Германии. Они приклеили себя к асфальту на проезжих частях в Мюнхене, Дюссельдорфе, Йене, Магдебурге, Кельне, Пассау, Берлине и Ганновере. Протестующие среди прочего требовали введения ограничения скорости на дорогах.
https://ria.ru/20230206/ekoaktivisty-1850112841.html
https://ria.ru/20230117/tunberg-1845594370.html
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в мире, германия, олаф шольц, экология
В мире, Германия, Олаф Шольц, Экология
14:06 21.02.2023 (обновлено: 14:45 21.02.2023)
 
В Германии активисты срубили дерево перед офисом Шольца

Экоактивисты в Германии срубили дерево перед офисом Шольца, протестуя против вырубки лесов

© Фото : Letzte GenerationАктивисты движения "Последнее поколение" возле спиленного дерева перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца
Активисты движения Последнее поколение возле спиленного дерева перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : Letzte Generation
Активисты движения "Последнее поколение" возле спиленного дерева перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 фев — РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца в знак протеста против вырубки лесов.
"Каждую минуту молча вырубается 42 футбольных поля леса, важного накопителя углерода для нашего будущего. Бизнес и политика пилят ветки, на которых сидит цивилизация. Мы делаем это разрушение видимым в центре Берлина", — сообщила организация в Twitter.
Активисты движения Последнее поколение блокируют дорогу в Германии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Активисты также опубликовали снимок со спиленным деревом перед офисом Шольца. В комментариях к посту пользователи раскритиковали эту акцию.
"Повалить дерево в знак протеста против вырубки. Это не придет в голову даже совсем отупевшему идиоту", — написал Der Marcus.
Комментаторы также в шутку предложили убивать людей, чтобы бороться с перенаселением, вегетарианцам есть сырое мясо, чтобы демонстрировать протест против недолжного ухода за скотом и ездить на высокой скорости в спорткарах по автобанам, дабы указать на вред от выбросов.
В начале февраля экоактивисты в знак протеста заблокировали улицы в нескольких городах Германии. Они приклеили себя к асфальту на проезжих частях в Мюнхене, Дюссельдорфе, Йене, Магдебурге, Кельне, Пассау, Берлине и Ганновере. Протестующие среди прочего требовали введения ограничения скорости на дорогах.
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