https://ria.ru/20230221/derevo-1853437023.html
В Германии активисты срубили дерево перед офисом Шольца
В Германии активисты срубили дерево перед офисом Шольца - РИА Новости, 21.02.2023
В Германии активисты срубили дерево перед офисом Шольца
Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца в знак протеста... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:06
2023-02-21T14:06
2023-02-21T14:45
в мире
германия
олаф шольц
экология
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БЕРЛИН, 21 фев — РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца в знак протеста против вырубки лесов."Каждую минуту молча вырубается 42 футбольных поля леса, важного накопителя углерода для нашего будущего. Бизнес и политика пилят ветки, на которых сидит цивилизация. Мы делаем это разрушение видимым в центре Берлина", — сообщила организация в Twitter.Активисты также опубликовали снимок со спиленным деревом перед офисом Шольца. В комментариях к посту пользователи раскритиковали эту акцию."Повалить дерево в знак протеста против вырубки. Это не придет в голову даже совсем отупевшему идиоту", — написал Der Marcus. Комментаторы также в шутку предложили убивать людей, чтобы бороться с перенаселением, вегетарианцам есть сырое мясо, чтобы демонстрировать протест против недолжного ухода за скотом и ездить на высокой скорости в спорткарах по автобанам, дабы указать на вред от выбросов.В начале февраля экоактивисты в знак протеста заблокировали улицы в нескольких городах Германии. Они приклеили себя к асфальту на проезжих частях в Мюнхене, Дюссельдорфе, Йене, Магдебурге, Кельне, Пассау, Берлине и Ганновере. Протестующие среди прочего требовали введения ограничения скорости на дорогах.
https://ria.ru/20230206/ekoaktivisty-1850112841.html
https://ria.ru/20230117/tunberg-1845594370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц, экология
В мире, Германия, Олаф Шольц, Экология
14:06 21.02.2023 (обновлено: 14:45 21.02.2023)
В Германии активисты срубили дерево перед офисом Шольца
Экоактивисты в Германии срубили дерево перед офисом Шольца, протестуя против вырубки лесов
БЕРЛИН, 21 фев — РИА Новости.
Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) спилили
дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца в знак протеста против вырубки лесов.
"Каждую минуту молча вырубается 42 футбольных поля леса, важного накопителя углерода для нашего будущего. Бизнес и политика пилят ветки, на которых сидит цивилизация. Мы делаем это разрушение видимым в центре Берлина", — сообщила организация в Twitter.
Активисты также опубликовали снимок со спиленным деревом перед офисом Шольца. В комментариях к посту пользователи раскритиковали эту акцию.
"Повалить дерево в знак протеста против вырубки. Это не придет в голову даже совсем отупевшему идиоту", — написал Der Marcus.
Комментаторы также в шутку предложили убивать людей, чтобы бороться с перенаселением, вегетарианцам есть сырое мясо, чтобы демонстрировать протест против недолжного ухода за скотом и ездить на высокой скорости в спорткарах по автобанам, дабы указать на вред от выбросов.
В начале февраля экоактивисты в знак протеста заблокировали улицы в нескольких городах Германии. Они приклеили себя к асфальту на проезжих частях в Мюнхене, Дюссельдорфе, Йене, Магдебурге, Кельне, Пассау, Берлине и Ганновере. Протестующие среди прочего требовали введения ограничения скорости на дорогах.