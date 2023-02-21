https://ria.ru/20230221/derevo-1853437023.html

В Германии активисты срубили дерево перед офисом Шольца

В Германии активисты срубили дерево перед офисом Шольца - РИА Новости, 21.02.2023

В Германии активисты срубили дерево перед офисом Шольца

Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца в знак протеста... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T14:06

2023-02-21T14:06

2023-02-21T14:45

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германия

олаф шольц

экология

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БЕРЛИН, 21 фев — РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца в знак протеста против вырубки лесов."Каждую минуту молча вырубается 42 футбольных поля леса, важного накопителя углерода для нашего будущего. Бизнес и политика пилят ветки, на которых сидит цивилизация. Мы делаем это разрушение видимым в центре Берлина", — сообщила организация в Twitter.Активисты также опубликовали снимок со спиленным деревом перед офисом Шольца. В комментариях к посту пользователи раскритиковали эту акцию."Повалить дерево в знак протеста против вырубки. Это не придет в голову даже совсем отупевшему идиоту", — написал Der Marcus. Комментаторы также в шутку предложили убивать людей, чтобы бороться с перенаселением, вегетарианцам есть сырое мясо, чтобы демонстрировать протест против недолжного ухода за скотом и ездить на высокой скорости в спорткарах по автобанам, дабы указать на вред от выбросов.В начале февраля экоактивисты в знак протеста заблокировали улицы в нескольких городах Германии. Они приклеили себя к асфальту на проезжих частях в Мюнхене, Дюссельдорфе, Йене, Магдебурге, Кельне, Пассау, Берлине и Ганновере. Протестующие среди прочего требовали введения ограничения скорости на дорогах.

https://ria.ru/20230206/ekoaktivisty-1850112841.html

https://ria.ru/20230117/tunberg-1845594370.html

германия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, олаф шольц, экология