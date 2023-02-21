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Около 90 тысяч жителей Дагестана остались без электричества - РИА Новости, 21.02.2023
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Около 90 тысяч жителей Дагестана остались без электричества
Около 90 тысяч жителей Дагестана остались без электричества - РИА Новости, 21.02.2023
Около 90 тысяч жителей Дагестана остались без электричества
Около 90 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T09:00
2023-02-21T10:08
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Около 90 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ. "Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где без электроснабжения из-за сильного ветра остались около 90 тысяч человек", - говорится в сообщении.По информации "Дагэнерго", отключения затронули Махачкалу."В республике Дагестан порывистый ветер до 25 м/с спровоцировал локальные нарушения электроснабжения. В зоне риска частично Касумкентский, Ахтынский, Сергокалинский, Кизлярский, Бабаюртовский, Каякентский, Дербентский районы региона, а также г. Махачкала и пригороды столицы", – информирует компания.Специалисты "Дагэнерго" переведены на особый режим работы. В восстановительных мероприятиях задействовано 36 бригад энергетиков: 85 человек, 45 единиц спецтехники.
https://ria.ru/20230214/plesen-1851918293.html
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия, республика дагестан
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Происшествия, Республика Дагестан
09:00 21.02.2023 (обновлено: 10:08 21.02.2023)
 
Около 90 тысяч жителей Дагестана остались без электричества

Около 90 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за сильного ветра

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Около 90 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ.
"Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где без электроснабжения из-за сильного ветра остались около 90 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По информации "Дагэнерго", отключения затронули Махачкалу.
"В республике Дагестан порывистый ветер до 25 м/с спровоцировал локальные нарушения электроснабжения. В зоне риска частично Касумкентский, Ахтынский, Сергокалинский, Кизлярский, Бабаюртовский, Каякентский, Дербентский районы региона, а также г. Махачкала и пригороды столицы", – информирует компания.
Специалисты "Дагэнерго" переведены на особый режим работы. В восстановительных мероприятиях задействовано 36 бригад энергетиков: 85 человек, 45 единиц спецтехники.
Столовая - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 13:08
В Дагестане проверят сообщения о плесени на стенах в школьной столовой
 
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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