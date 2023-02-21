https://ria.ru/20230221/dagestan-1853324728.html

Около 90 тысяч жителей Дагестана остались без электричества

Около 90 тысяч жителей Дагестана остались без электричества - РИА Новости, 21.02.2023

Около 90 тысяч жителей Дагестана остались без электричества

Около 90 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T09:00

2023-02-21T09:00

2023-02-21T10:08

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

республика дагестан

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Около 90 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ. "Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где без электроснабжения из-за сильного ветра остались около 90 тысяч человек", - говорится в сообщении.По информации "Дагэнерго", отключения затронули Махачкалу."В республике Дагестан порывистый ветер до 25 м/с спровоцировал локальные нарушения электроснабжения. В зоне риска частично Касумкентский, Ахтынский, Сергокалинский, Кизлярский, Бабаюртовский, Каякентский, Дербентский районы региона, а также г. Махачкала и пригороды столицы", – информирует компания.Специалисты "Дагэнерго" переведены на особый режим работы. В восстановительных мероприятиях задействовано 36 бригад энергетиков: 85 человек, 45 единиц спецтехники.

https://ria.ru/20230214/plesen-1851918293.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия, республика дагестан