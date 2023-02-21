https://ria.ru/20230221/bliny-1853322182.html
Диетолог рассказала, как правильно употреблять блины
Диетолог рассказала, как правильно употреблять блины - РИА Новости, 21.02.2023
Диетолог рассказала, как правильно употреблять блины
Вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять к блинам ягоды и фрукты, а также сметану пониженной жирности, рассказала РИА Новости главный диетолог... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:38
2023-02-21T08:38
2023-02-21T08:38
общество
антонина стародубова
масленица
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754605099_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d73029dc15a27f68c612412b47ca0c57.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять к блинам ягоды и фрукты, а также сметану пониженной жирности, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в преддверии масленицы. "Хорошей альтернативой жирным соленым и сладким соусам станут ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности и натуральный йогурт. В качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдут яблоки, брусника или клюква с сахаром, нежирный творог, пюре из запеченных фруктов, тушеных овощей, тушеная с грибами капуста или диетические сорта мяса и птицы", - рассказала Стародубова. Также диетолог рекомендовала не запивать блины алкогольными напитками, так как они могут усложнить переваривание и без того тяжелой пищи. Масленица в 2023 году проходит в России с 20 по 26 февраля.
https://ria.ru/20230221/maslenitsa-1853310845.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754605099_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_ddd3ede7a9fd3a0b980646a8c93421ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антонина стародубова, масленица, еда
Общество, Антонина Стародубова, Масленица, Еда
Диетолог рассказала, как правильно употреблять блины
Диетолог Стародубова: вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять к блинам ягоды
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять к блинам ягоды и фрукты, а также сметану пониженной жирности, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в преддверии масленицы.
"Хорошей альтернативой жирным соленым и сладким соусам станут ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности и натуральный йогурт. В качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдут яблоки, брусника или клюква с сахаром, нежирный творог, пюре из запеченных фруктов, тушеных овощей, тушеная с грибами капуста или диетические сорта мяса и птицы", - рассказала Стародубова.
Также диетолог рекомендовала не запивать блины алкогольными напитками, так как они могут усложнить переваривание и без того тяжелой пищи.
Масленица в 2023 году проходит в России
с 20 по 26 февраля.