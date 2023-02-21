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Диетолог рассказала, как правильно употреблять блины - РИА Новости, 21.02.2023
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Диетолог рассказала, как правильно употреблять блины
Диетолог рассказала, как правильно употреблять блины - РИА Новости, 21.02.2023
Диетолог рассказала, как правильно употреблять блины
Вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять к блинам ягоды и фрукты, а также сметану пониженной жирности, рассказала РИА Новости главный диетолог... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:38
2023-02-21T08:38
общество
антонина стародубова
масленица
еда
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять к блинам ягоды и фрукты, а также сметану пониженной жирности, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в преддверии масленицы. "Хорошей альтернативой жирным соленым и сладким соусам станут ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности и натуральный йогурт. В качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдут яблоки, брусника или клюква с сахаром, нежирный творог, пюре из запеченных фруктов, тушеных овощей, тушеная с грибами капуста или диетические сорта мяса и птицы", - рассказала Стародубова. Также диетолог рекомендовала не запивать блины алкогольными напитками, так как они могут усложнить переваривание и без того тяжелой пищи. Масленица в 2023 году проходит в России с 20 по 26 февраля.
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общество, антонина стародубова, масленица, еда
Общество, Антонина Стародубова, Масленица, Еда
08:38 21.02.2023
 
Диетолог рассказала, как правильно употреблять блины

Диетолог Стародубова: вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять к блинам ягоды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкБлинчики с сахарной пудрой
Блинчики с сахарной пудрой - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блинчики с сахарной пудрой . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять к блинам ягоды и фрукты, а также сметану пониженной жирности, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в преддверии масленицы.
"Хорошей альтернативой жирным соленым и сладким соусам станут ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности и натуральный йогурт. В качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдут яблоки, брусника или клюква с сахаром, нежирный творог, пюре из запеченных фруктов, тушеных овощей, тушеная с грибами капуста или диетические сорта мяса и птицы", - рассказала Стародубова.
Также диетолог рекомендовала не запивать блины алкогольными напитками, так как они могут усложнить переваривание и без того тяжелой пищи.
Масленица в 2023 году проходит в России с 20 по 26 февраля.
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