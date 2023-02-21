https://ria.ru/20230221/bliny-1853322182.html

Диетолог рассказала, как правильно употреблять блины

Диетолог рассказала, как правильно употреблять блины - РИА Новости, 21.02.2023

Диетолог рассказала, как правильно употреблять блины

Вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять к блинам ягоды и фрукты, а также сметану пониженной жирности, рассказала РИА Новости главный диетолог... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:38

2023-02-21T08:38

2023-02-21T08:38

общество

антонина стародубова

масленица

еда

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вместо сладких и жирных соусов полезнее добавлять к блинам ягоды и фрукты, а также сметану пониженной жирности, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в преддверии масленицы. "Хорошей альтернативой жирным соленым и сладким соусам станут ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности и натуральный йогурт. В качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдут яблоки, брусника или клюква с сахаром, нежирный творог, пюре из запеченных фруктов, тушеных овощей, тушеная с грибами капуста или диетические сорта мяса и птицы", - рассказала Стародубова. Также диетолог рекомендовала не запивать блины алкогольными напитками, так как они могут усложнить переваривание и без того тяжелой пищи. Масленица в 2023 году проходит в России с 20 по 26 февраля.

https://ria.ru/20230221/maslenitsa-1853310845.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, антонина стародубова, масленица, еда