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В Совфеде прокомментировали речь Байдена в Варшаве - РИА Новости, 21.02.2023
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В Совфеде прокомментировали речь Байдена в Варшаве
В Совфеде прокомментировали речь Байдена в Варшаве - РИА Новости, 21.02.2023
В Совфеде прокомментировали речь Байдена в Варшаве
Джо Байден, президент США, страны с неонацистской идеологией и идеей собственной исключительности, рассказал всему миру, как его государство "ценит" свободу,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T21:40
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в мире
сша
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Джо Байден, президент США, страны с неонацистской идеологией и идеей собственной исключительности, рассказал всему миру, как его государство "ценит" свободу, права человека и суверенитет других государств, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Ранее президент США Джо Байден обратился к россиянам с речью в Варшаве, заверив, что ни Америка, ни Европа не стремятся подавить или уничтожить их страну.
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в мире, сша, джо байден, совет федерации рф, андрей клишас, польша, варшава
В мире, США, Джо Байден, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Польша, Варшава
21:40 21.02.2023
 
В Совфеде прокомментировали речь Байдена в Варшаве

Клишас: Байден рассказал русофобам, как страна с неонацистской идеологией ценит свободу

© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Джо Байден, президент США, страны с неонацистской идеологией и идеей собственной исключительности, рассказал всему миру, как его государство "ценит" свободу, права человека и суверенитет других государств, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"США, государство с неонацистской идеологией "американской исключительности", силой оружия насаждающие "американское лидерство" по всему миру, толпе польских и прочих русофобов рассказали, как ценят свободу, права человека и суверенитет других государств", - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее президент США Джо Байден обратился к россиянам с речью в Варшаве, заверив, что ни Америка, ни Европа не стремятся подавить или уничтожить их страну.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 20:02
МИД России призвал США воздержаться от шагов, мешающих возобновлению ДСНВ
 
В миреСШАДжо БайденСовет Федерации РФАндрей КлишасПольшаВаршава
 
 
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