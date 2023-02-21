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В Совфеде прокомментировали речь Байдена в Варшаве

В Совфеде прокомментировали речь Байдена в Варшаве - РИА Новости, 21.02.2023

В Совфеде прокомментировали речь Байдена в Варшаве

Джо Байден, президент США, страны с неонацистской идеологией и идеей собственной исключительности, рассказал всему миру, как его государство "ценит" свободу,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T21:40

2023-02-21T21:40

2023-02-21T21:40

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Джо Байден, президент США, страны с неонацистской идеологией и идеей собственной исключительности, рассказал всему миру, как его государство "ценит" свободу, права человека и суверенитет других государств, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Ранее президент США Джо Байден обратился к россиянам с речью в Варшаве, заверив, что ни Америка, ни Европа не стремятся подавить или уничтожить их страну.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853549658.html

сша

польша

варшава

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в мире, сша, джо байден, совет федерации рф, андрей клишас, польша, варшава