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В Совфеде прокомментировали речь Байдена в Варшаве
В Совфеде прокомментировали речь Байдена в Варшаве - РИА Новости, 21.02.2023
В Совфеде прокомментировали речь Байдена в Варшаве
Джо Байден, президент США, страны с неонацистской идеологией и идеей собственной исключительности, рассказал всему миру, как его государство "ценит" свободу,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T21:40
2023-02-21T21:40
2023-02-21T21:40
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Джо Байден, президент США, страны с неонацистской идеологией и идеей собственной исключительности, рассказал всему миру, как его государство "ценит" свободу, права человека и суверенитет других государств, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Ранее президент США Джо Байден обратился к россиянам с речью в Варшаве, заверив, что ни Америка, ни Европа не стремятся подавить или уничтожить их страну.
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в мире, сша, джо байден, совет федерации рф, андрей клишас, польша, варшава
В мире, США, Джо Байден, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Польша, Варшава
В Совфеде прокомментировали речь Байдена в Варшаве
Клишас: Байден рассказал русофобам, как страна с неонацистской идеологией ценит свободу