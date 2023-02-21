https://ria.ru/20230221/bayden-1853295371.html

Москва заманила Байдена в Киев

Москва заманила Байдена в Киев - РИА Новости, 21.02.2023

Москва заманила Байдена в Киев

Как сообщили западные СМИ — и подтвердил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, — Белый дом согласовывал с Москвой вчерашний визит Джо Байдена в Киев. Это... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:00

2023-02-21T08:00

2023-02-21T08:09

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Как сообщили западные СМИ — и подтвердил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, — Белый дом согласовывал с Москвой вчерашний визит Джо Байдена в Киев. Это закономерно вызвало многочисленные шутки о том, что президент США был вынужден просить у российского коллеги разрешение на поездку.Однако куда реже задается вопрос: а зачем Россия вообще согласилась?Причина редкости данного вопроса проста: за прошедший год уже привыкли, что в Киев ездят все кому не лень. Байден стал едва ли не последним из самых высокопоставленных представителей западного истеблишмента, побывавших в украинской столице с момента начала СВО.Но вот прошлой весной, когда данный процесс только начался, по его поводу в российских общественно-политических и экспертных кругах было сломано немало копий. Эта тема тогда крайне активно и бурно обсуждалась, нередко звучала критика из-за того, что поездки западных руководителей на Украину не встречают противодействие со стороны России. Причем аргументы звучали достаточно весомые: подобные мероприятия по "демонстрации флага" и как бы столблению территории за собой имеют символическое и пропагандистское значение, не надо их недооценивать.Однако по прошествии месяцев очевидно, что Москва последовательно придерживается своей позиции: как минимум не препятствовать таким поездкам, а как максимум — даже предоставлять "гарантии сохранности" визитерам в Киев.Что возвращает нас к вопросу: а зачем?Без сомнения, в основе данного решения лежит целый комплекс самых разных причин. Но представляется, что одной из ключевых является остроумная и демонстрирующая все большую эффективность стратегия работы Москвы в информационном поле. Причем эта деятельность нацелена не только на решение тех или иных сиюминутных задач, но и на подрыв медиаполитической системы Запада как таковой.В современном мире никому не надо объяснять важность для мировой политики таких феноменов, как "мягкая сила", пропаганда и информационная война. Причем именно Запад достиг в этих областях беспрецедентных успехов, построив фантастически результативную машину влияния и промывки мозгов.Вот только все более отчетливо проявляется факт: собственный успех сыграл с ним злую шутку. Такое впечатление, что на той стороне уверовали в абсолютное всемогущество собственного творения — вплоть до убеждения, что желаемой медиакартинкой можно бесконечно долго прикрывать "неправильную" действительность и в конце концов реальный мир обязательно придет в соответствие с транслируемым образом.В последние годы на глазах множатся провалы в работе этой машины дезинформации — как в борьбе Запада против геополитических противников, так и внутри него самого (достаточно вспомнить избрание Трампа или референдум по Brexit). Но это заставляет ее пользователей только еще более яростно давить на привычные кнопки и верить: если еще сто раз публично на высоком уровне заявить, что экономика России разорвана в клочья, то это произойдет на самом деле.Это в полной мере касается и визитов высокопоставленных представителей США и Европы в Киев. За прошедший год их поездки имели хоть какое-то влияние на реальность, на ход боевых действий или борьбы с Россией в экономической сфере? Да ни малейшего. По существу, это просто ярмарка тщеславия, которую до определенной степени можно использовать для внутриполитического пиара соответствующих персон. Правда, достигнет ли этот пиар своих целей, большой вопрос. Во всяком случае, сейчас в адрес Байдена в США звучит жесткая критика — и за то, что он за два года президентства так и не сподобился доехать до южной границы собственной страны, где бушует миграционный кризис, и за то, что предпочел Украину штату Огайо, где разразилась экологическая катастрофа.Получается, что для России (и других незападных стран) выгодно раздувать самомнение Запада и его веру во всемогущество своей пропагандистской машины.Во-первых, чем глупее ее используют, тем быстрее и глубже падает ее эффективность — и это касается абсолютно любых сфер, будь то заявления официальных лиц, публикации глобальных СМИ и голливудская продукция. Некогда безупречная в своей целостности и качественном исполнении "обложка" превращается в лохмотья, сквозь которые мир наблюдает ускоряющуюся деградацию Запада и его управленческого класса.А во-вторых, чем сильнее наши западные противники сосредоточены на попытках использовать привычные, но вышедшие из строя инструменты, тем меньше у них остается возможностей для поиска и применения по-настоящему работающих и более эффективных средств борьбы против геополитических конкурентов.Так что пусть ездят в Киев.

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853232832.html

https://ria.ru/20230218/khersh-1852810867.html

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авторы, джо байден, дмитрий медведев, россия, украина, владимир зеленский, в мире