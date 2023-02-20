Байден перед визитом в Киев получил гарантии сохранности, заявил Медведев
Медведев: Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Запад действительно исправно поставляет Киеву оружие и деньги, президент США Джо Байден это и обещал во время своего визита в столицу Украины, куда прибыл, предварительно получив гарантии сохранности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины.
"Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И, конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа. И вот тут важно отметить, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно. В огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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