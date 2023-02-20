https://ria.ru/20230220/bayden-1853200285.html

Байден перед визитом в Киев получил гарантии сохранности, заявил Медведев

Байден перед визитом в Киев получил гарантии сохранности, заявил Медведев - РИА Новости, 20.02.2023

Байден перед визитом в Киев получил гарантии сохранности, заявил Медведев

Запад действительно исправно поставляет Киеву оружие и деньги, президент США Джо Байден это и обещал во время своего визита в столицу Украины, куда прибыл,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:39

2023-02-20T16:39

2023-02-20T16:39

в мире

украина

дмитрий медведев

джо байден

сша

киев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853165213_323:0:2572:1265_1920x0_80_0_0_6afd3287140d04f2fd4cf00aa0a4f5f3.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Запад действительно исправно поставляет Киеву оружие и деньги, президент США Джо Байден это и обещал во время своего визита в столицу Украины, куда прибыл, предварительно получив гарантии сохранности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины. "Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И, конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа. И вот тут важно отметить, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно. В огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853170734.html

украина

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий медведев, джо байден, сша, киев, россия