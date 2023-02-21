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Стройплощадка АЭС "Аккую" не пострадала после новых землетрясений - РИА Новости, 21.02.2023
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Стройплощадка АЭС "Аккую" не пострадала после новых землетрясений
Стройплощадка АЭС "Аккую" не пострадала после новых землетрясений - РИА Новости, 21.02.2023
Стройплощадка АЭС "Аккую" не пострадала после новых землетрясений
Никаких повреждений на площадке АЭС "Аккую" после нового землетрясения в Турции не выявлено, строительство станции продолжается, сообщила проектная компания... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:12
2023-02-21T11:27
турция
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
хатай (провинция)
аккую нуклеар
россия
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Никаких повреждений на площадке АЭС "Аккую" после нового землетрясения в Турции не выявлено, строительство станции продолжается, сообщила проектная компания "Росатома" "Аккую Нуклеар"."20 февраля на юго-востоке Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой до 6,4 с эпицентром в провинции Хатай, землетрясение ощущалось в том числе в провинции Мерсин. По данным лаборатории сейсмических исследований Кандилли, интенсивность подземных толчков на площадке строительства АЭС "Аккую" составила 2,5 балла", - говорится в сообщении."По результатам проверки, проведенной специалистами "Аккую Нуклеар", никаких отклонений или повреждений не выявлено. Строительно-монтажные работы на площадке продолжаются", - подчеркивает компания.Все этапы строительства на площадке АЭС "Аккую" тщательно контролируются независимыми инспекционными организациями и национальным регулятором – агентством по ядерному регулированию Турции (NDK), а отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, аварийных центров проектной компании сотрудничает с турецким управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), добавляет "Аккую Нуклеар". Проектная компания продолжает оказывать поддержку пострадавшим от землетрясений в Турции.Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Площадка АЭС "Аккую" находится в самой безопасной по классификации сейсмической зоне - пятой степени. За всю историю наблюдений разрушительных землетрясений там не наблюдалось. Проект АЭС "Аккую" учитывает вероятность сочетания ряда факторов: повышения уровня мирового океана, образования ветровой волны, прилива, штормового нагона волны, барометрических эффектов и других. Атомная станция будет защищена, даже если уровень моря повысится более чем на 8 метров или случится цунами высотой свыше 6 метров (вероятность такого цунами — один раз в 10 тысяч лет).Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022 года.
https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850571751.html
https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851499273.html
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турция, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, хатай (провинция), аккую нуклеар, россия, сильное землетрясение в турции и сирии
Турция, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Хатай (провинция), Аккую Нуклеар, Россия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
11:12 21.02.2023 (обновлено: 11:27 21.02.2023)
 
Стройплощадка АЭС "Аккую" не пострадала после новых землетрясений

"Росатом" заявил, что стройплощадка АЭС "Аккую" не пострадала после новых землетрясений

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в медиабанкСтройплощадка АЭС "Аккую" в Турции
Стройплощадка АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Туран Салджы
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Стройплощадка АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Никаких повреждений на площадке АЭС "Аккую" после нового землетрясения в Турции не выявлено, строительство станции продолжается, сообщила проектная компания "Росатома" "Аккую Нуклеар".
"20 февраля на юго-востоке Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой до 6,4 с эпицентром в провинции Хатай, землетрясение ощущалось в том числе в провинции Мерсин. По данным лаборатории сейсмических исследований Кандилли, интенсивность подземных толчков на площадке строительства АЭС "Аккую" составила 2,5 балла", - говорится в сообщении.
Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
© AP Photo / Hussein Malla

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / Serdar Ozsoy

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

Последствия землетрясения в турецком Искендеруне
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AP Photo / Mustafa Karali

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AP Photo / Hussein Malla

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AFP 2023

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

Поврежденная древняя цитадель Алеппо после землетрясения в Сирии
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
© AFP 2023 / AAREF WATAD

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

Разбор завалов после землетрясения в Сирии
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Mustafa Karali

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

Женщина несет цветы к посольству Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

Цветы у посольства Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"По результатам проверки, проведенной специалистами "Аккую Нуклеар", никаких отклонений или повреждений не выявлено. Строительно-монтажные работы на площадке продолжаются", - подчеркивает компания.
Все этапы строительства на площадке АЭС "Аккую" тщательно контролируются независимыми инспекционными организациями и национальным регулятором – агентством по ядерному регулированию Турции (NDK), а отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, аварийных центров проектной компании сотрудничает с турецким управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), добавляет "Аккую Нуклеар". Проектная компания продолжает оказывать поддержку пострадавшим от землетрясений в Турции.
Технику с АЭС Аккую направили разбирать завалы после землетрясения - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 15:05
Технику с АЭС "Аккую" направили разбирать завалы после землетрясения
Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Площадка АЭС "Аккую" находится в самой безопасной по классификации сейсмической зоне - пятой степени. За всю историю наблюдений разрушительных землетрясений там не наблюдалось. Проект АЭС "Аккую" учитывает вероятность сочетания ряда факторов: повышения уровня мирового океана, образования ветровой волны, прилива, штормового нагона волны, барометрических эффектов и других. Атомная станция будет защищена, даже если уровень моря повысится более чем на 8 метров или случится цунами высотой свыше 6 метров (вероятность такого цунами — один раз в 10 тысяч лет).
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022 года.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 11:05
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян
 
ТурцияАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреХатай (провинция)Аккую НуклеарРоссияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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