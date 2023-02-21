https://ria.ru/20230221/akkuyu-1853353068.html

Стройплощадка АЭС "Аккую" не пострадала после новых землетрясений

Стройплощадка АЭС "Аккую" не пострадала после новых землетрясений - РИА Новости, 21.02.2023

Стройплощадка АЭС "Аккую" не пострадала после новых землетрясений

Никаких повреждений на площадке АЭС "Аккую" после нового землетрясения в Турции не выявлено, строительство станции продолжается, сообщила проектная компания... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:12

2023-02-21T11:12

2023-02-21T11:27

турция

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

хатай (провинция)

аккую нуклеар

россия

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Никаких повреждений на площадке АЭС "Аккую" после нового землетрясения в Турции не выявлено, строительство станции продолжается, сообщила проектная компания "Росатома" "Аккую Нуклеар"."20 февраля на юго-востоке Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой до 6,4 с эпицентром в провинции Хатай, землетрясение ощущалось в том числе в провинции Мерсин. По данным лаборатории сейсмических исследований Кандилли, интенсивность подземных толчков на площадке строительства АЭС "Аккую" составила 2,5 балла", - говорится в сообщении."По результатам проверки, проведенной специалистами "Аккую Нуклеар", никаких отклонений или повреждений не выявлено. Строительно-монтажные работы на площадке продолжаются", - подчеркивает компания.Все этапы строительства на площадке АЭС "Аккую" тщательно контролируются независимыми инспекционными организациями и национальным регулятором – агентством по ядерному регулированию Турции (NDK), а отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, аварийных центров проектной компании сотрудничает с турецким управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), добавляет "Аккую Нуклеар". Проектная компания продолжает оказывать поддержку пострадавшим от землетрясений в Турции.Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Площадка АЭС "Аккую" находится в самой безопасной по классификации сейсмической зоне - пятой степени. За всю историю наблюдений разрушительных землетрясений там не наблюдалось. Проект АЭС "Аккую" учитывает вероятность сочетания ряда факторов: повышения уровня мирового океана, образования ветровой волны, прилива, штормового нагона волны, барометрических эффектов и других. Атомная станция будет защищена, даже если уровень моря повысится более чем на 8 метров или случится цунами высотой свыше 6 метров (вероятность такого цунами — один раз в 10 тысяч лет).Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022 года.

https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850571751.html

https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851499273.html

турция

хатай (провинция)

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, хатай (провинция), аккую нуклеар, россия, сильное землетрясение в турции и сирии