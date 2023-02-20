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К 2025 году количество самозанятых в России возрастет до 10 миллионов

К 2025 году количество самозанятых в России возрастет до 10 миллионов - РИА Новости, 20.02.2023

К 2025 году количество самозанятых в России возрастет до 10 миллионов

В России около 6,8 миллиона граждан выбрали самозанятость формой деятельности, сообщил председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по малому РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:57

2023-02-20T15:57

2023-02-20T15:58

экономика

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В России около 6,8 миллиона граждан выбрали самозанятость формой деятельности, сообщил председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, выступая в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня". К 2025 году количество таких предпринимателей возрастет до 10 миллионов, полагают эксперты. "Сложно учитывать самозанятых, которые зарегистрировались, но ни разу не вели деятельность. Таких где-то 1,5–2 миллиона. Отдельно надо классифицировать самозанятых, которые при этом и ИП", – объяснил депутат.В целом по стране "самые востребованные в рамках самозанятых – такси, кулинария, какие-то виды бьюти-процедур, муж на час и другого рода специалисты", при этом "в новых регионах – это стройка, обеспечение промышленной и продовольственной безопасности, логистика", – отметил Демин."Чем дальше от линии фронта, тем более развивается экономическая составляющая каждого из регионов. Включаются другие важные направления – не на военные нужды, а на мирные цели", – заключил парламентарий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика