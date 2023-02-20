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К 2025 году количество самозанятых в России возрастет до 10 миллионов - РИА Новости, 20.02.2023
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К 2025 году количество самозанятых в России возрастет до 10 миллионов
К 2025 году количество самозанятых в России возрастет до 10 миллионов - РИА Новости, 20.02.2023
К 2025 году количество самозанятых в России возрастет до 10 миллионов
В России около 6,8 миллиона граждан выбрали самозанятость формой деятельности, сообщил председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по малому РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:57
2023-02-20T15:58
экономика
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В России около 6,8 миллиона граждан выбрали самозанятость формой деятельности, сообщил председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, выступая в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня". К 2025 году количество таких предпринимателей возрастет до 10 миллионов, полагают эксперты. "Сложно учитывать самозанятых, которые зарегистрировались, но ни разу не вели деятельность. Таких где-то 1,5–2 миллиона. Отдельно надо классифицировать самозанятых, которые при этом и ИП", – объяснил депутат.В целом по стране "самые востребованные в рамках самозанятых – такси, кулинария, какие-то виды бьюти-процедур, муж на час и другого рода специалисты", при этом "в новых регионах – это стройка, обеспечение промышленной и продовольственной безопасности, логистика", – отметил Демин."Чем дальше от линии фронта, тем более развивается экономическая составляющая каждого из регионов. Включаются другие важные направления – не на военные нужды, а на мирные цели", – заключил парламентарий.
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экономика
Экономика
15:57 20.02.2023 (обновлено: 15:58 20.02.2023)
 

К 2025 году количество самозанятых в России возрастет до 10 миллионов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкВодитель такси очищает автомобиль от снега во время снегопада в Москве
Водитель такси очищает автомобиль от снега во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В России около 6,8 миллиона граждан выбрали самозанятость формой деятельности, сообщил председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, выступая в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".
К 2025 году количество таких предпринимателей возрастет до 10 миллионов, полагают эксперты. "Сложно учитывать самозанятых, которые зарегистрировались, но ни разу не вели деятельность. Таких где-то 1,5–2 миллиона. Отдельно надо классифицировать самозанятых, которые при этом и ИП", – объяснил депутат.
В целом по стране "самые востребованные в рамках самозанятых – такси, кулинария, какие-то виды бьюти-процедур, муж на час и другого рода специалисты", при этом "в новых регионах – это стройка, обеспечение промышленной и продовольственной безопасности, логистика", – отметил Демин.
"Чем дальше от линии фронта, тем более развивается экономическая составляющая каждого из регионов. Включаются другие важные направления – не на военные нужды, а на мирные цели", – заключил парламентарий.
 
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