https://ria.ru/20230220/volontery-1853225861.html
Представители из Ирака и Омана будут в составе волонтеров игр "Дети Азии"
Представители из Ирака и Омана будут в составе волонтеров игр "Дети Азии" - РИА Новости, 20.02.2023
Представители из Ирака и Омана будут в составе волонтеров игр "Дети Азии"
В составе волонтерского корпуса Игр "Дети Азии" в Кузбассе кроме 18 регионов России будут представители Ирака и Омана, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:41
2023-02-20T17:41
2023-02-20T17:41
кемеровская область
новокузнецк
ирак
оман
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. В составе волонтерского корпуса Игр "Дети Азии" в Кузбассе кроме 18 регионов России будут представители Ирака и Омана, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "Волонтерам во время II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" предстоит встречать делегации участников в международных аэропортах Москвы, Новосибирска, Кемерова и Новокузнецка. Они будут сопровождать и координировать перемещение команд и болельщиков между городами проведения соревнований в Кузбассе, а также помогать гостям ориентироваться на спортивных объектах и в местах проживания… В состав волонтерского корпуса входит 650 человек из 18 регионов России, а также из Ирака и Омана", – говорится в сообщении. Уточняется, что среди них есть 25 "серебряных" волонтеров, самому старшему из которых 74 года. Более 450 волонтеров – жители Кузбасса. "У волонтеров Игр "Дети Азии" — особая миссия. Они первыми встречают всех, кто прилетает к нам на соревнования, и сопровождают их все время пребывания в Кузбассе. Во многом именно от их грамотных и скоординированных действий, дружелюбия и отзывчивости зависит то, какие воспоминания и впечатления увезут из Кузбасса наши гости. Желаю волонтерскому корпусу также получить только положительные эмоции и бесценный опыт. Верю, что все, кто по зову сердца помогает в проведении этих Игр, с честью выполнят свою миссию", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. В понедельник для добровольцев волонтерских корпусов Кемерова и Новокузнецка стартовало обучение из двух блоков. Первый — знакомство с историей Игр, с событийным волонтерством, а также с кодексом волонтера. Вторая часть — функциональное обучение, где волонтеры познакомятся со своими ролями по направлениям: пресс-центр, атташе, гостеприимство, транспорт, волонтеры объектов "Снежный", "Сосновый", ледовый дворец "Кузбасс". В "Кузбасс-Арене" началась аккредитация и выдача формы волонтерскому корпусу города Кемерово. "Курс волонтера" 22-23 февраля пройдут добровольцы Междуреченска и Таштагольского района. Также 23 февраля будет организовано обучение для волонтеров, которые прибудут в Кузбасс из других регионов России и зарубежных стран. С октября по январь арт-волонтеры Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий Новокузнецка проводили мастер-классы и мероприятия, на которых участники делали авторские открытки, посвященные "Детям Азии". Школьники Новокузнецка, участники осенних "Арт-каникул" и фестиваля "Творю добро в Кузбассе" изготовили своими руками открытки, их распределили по территориям, в которых будут проводиться Игры. Оператор волонтерской программы Игр "Дети Азии" в Кузбассе — Региональный центр развития добровольчества "БлагоДарю". С сентября 2022 года волонтеры активно готовятся к проведению II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии".
https://ria.ru/20230217/kuzbass-1852593970.html
https://ria.ru/20230216/dorogi-1852387041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, новокузнецк, ирак, оман, сергей цивилев
Кемеровская область, Новокузнецк, Ирак, Оман, Сергей Цивилев
КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. В составе волонтерского корпуса Игр "Дети Азии" в Кузбассе кроме 18 регионов России будут представители Ирака и Омана, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"Волонтерам во время II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" предстоит встречать делегации участников в международных аэропортах Москвы
, Новосибирска
, Кемерова
и Новокузнецка
. Они будут сопровождать и координировать перемещение команд и болельщиков между городами проведения соревнований в Кузбассе, а также помогать гостям ориентироваться на спортивных объектах и в местах проживания… В состав волонтерского корпуса входит 650 человек из 18 регионов России, а также из Ирака и Омана", – говорится в сообщении.
Уточняется, что среди них есть 25 "серебряных" волонтеров, самому старшему из которых 74 года. Более 450 волонтеров – жители Кузбасса.
"У волонтеров Игр "Дети Азии" — особая миссия. Они первыми встречают всех, кто прилетает к нам на соревнования, и сопровождают их все время пребывания в Кузбассе. Во многом именно от их грамотных и скоординированных действий, дружелюбия и отзывчивости зависит то, какие воспоминания и впечатления увезут из Кузбасса наши гости. Желаю волонтерскому корпусу также получить только положительные эмоции и бесценный опыт. Верю, что все, кто по зову сердца помогает в проведении этих Игр, с честью выполнят свою миссию", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева
.
В понедельник для добровольцев волонтерских корпусов Кемерова и Новокузнецка стартовало обучение из двух блоков. Первый — знакомство с историей Игр, с событийным волонтерством, а также с кодексом волонтера. Вторая часть — функциональное обучение, где волонтеры познакомятся со своими ролями по направлениям: пресс-центр, атташе, гостеприимство, транспорт, волонтеры объектов "Снежный", "Сосновый", ледовый дворец "Кузбасс". В "Кузбасс-Арене" началась аккредитация и выдача формы волонтерскому корпусу города Кемерово.
"Курс волонтера" 22-23 февраля пройдут добровольцы Междуреченска
и Таштагольского района
. Также 23 февраля будет организовано обучение для волонтеров, которые прибудут в Кузбасс из других регионов России и зарубежных стран.
С октября по январь арт-волонтеры Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий Новокузнецка проводили мастер-классы и мероприятия, на которых участники делали авторские открытки, посвященные "Детям Азии". Школьники Новокузнецка, участники осенних "Арт-каникул" и фестиваля "Творю добро в Кузбассе" изготовили своими руками открытки, их распределили по территориям, в которых будут проводиться Игры.
Оператор волонтерской программы Игр "Дети Азии" в Кузбассе — Региональный центр развития добровольчества "БлагоДарю". С сентября 2022 года волонтеры активно готовятся к проведению II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии".