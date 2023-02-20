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Ленобласть привлекла 1,4 млрд рублей из ФНБ на проекты водоснабжения - РИА Новости, 20.02.2023
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Ленобласть привлекла 1,4 млрд рублей из ФНБ на проекты водоснабжения
Ленобласть привлекла 1,4 млрд рублей из ФНБ на проекты водоснабжения - РИА Новости, 20.02.2023
Ленобласть привлекла 1,4 млрд рублей из ФНБ на проекты водоснабжения
Власти Ленинградской области привлекли 1,4 миллиарда рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на ремонт старых и строительствоновых объектов... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:07
2023-02-20T16:07
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области привлекли 1,4 миллиарда рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на ремонт старых и строительствоновых объектов водоснабжения и водоотведения региона, сообщил на еженедельном совещании под руководством губернатора Ленинградской области председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.По словам чиновника, общая сумма на пять утвержденных объектов составила 1,8 миллиарда рублей, из них объем заемных средств Фонда национального благосостояния — 1,4 миллиарда рублей, еще 400 миллионов рублей выделяет ГУП "Леноблводоканал" за счет собственных средств."За счет льготных кредитов, выдаваемых под 3,5% годовых на срок до 25 лет, уже отремонтирован коллектор на Морской набережной в Выборге, идет строительство сетей канализации в Новой Ладоге, прокладка сетей водоснабжения и водоотведения в Выборге у парка Монрепо. Также в планах — новые канализационные очистные сооружения и сети в Кузнечном. Следующий объект, на который Фонд планирует выделить льготный кредит - водопровод на Антропшинской улице в Коммунаре", - пояснил Тимков.При этом, глава региона Александр Дрозденко отметил, что сегодня Ленинградская область набрала хороший темп по обновлению и строительству сетей за счет собственного бюджета. "Средства фонда позволяют ускорить эту работу и расширяет наши возможности. Благодаря взаимодействию с фондом мы в ближайшее время начнем строительство объекта в Коммунаре", - сказал глава региона.
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александр дрозденко, ленинградская область
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область
16:07 20.02.2023
 

Ленобласть привлекла 1,4 млрд рублей из ФНБ на проекты водоснабжения

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области привлекли 1,4 миллиарда рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на ремонт старых и строительствоновых объектов водоснабжения и водоотведения региона, сообщил на еженедельном совещании под руководством губернатора Ленинградской области председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.
По словам чиновника, общая сумма на пять утвержденных объектов составила 1,8 миллиарда рублей, из них объем заемных средств Фонда национального благосостояния — 1,4 миллиарда рублей, еще 400 миллионов рублей выделяет ГУП "Леноблводоканал" за счет собственных средств.
"За счет льготных кредитов, выдаваемых под 3,5% годовых на срок до 25 лет, уже отремонтирован коллектор на Морской набережной в Выборге, идет строительство сетей канализации в Новой Ладоге, прокладка сетей водоснабжения и водоотведения в Выборге у парка Монрепо. Также в планах — новые канализационные очистные сооружения и сети в Кузнечном. Следующий объект, на который Фонд планирует выделить льготный кредит - водопровод на Антропшинской улице в Коммунаре", - пояснил Тимков.
При этом, глава региона Александр Дрозденко отметил, что сегодня Ленинградская область набрала хороший темп по обновлению и строительству сетей за счет собственного бюджета. "Средства фонда позволяют ускорить эту работу и расширяет наши возможности. Благодаря взаимодействию с фондом мы в ближайшее время начнем строительство объекта в Коммунаре", - сказал глава региона.
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