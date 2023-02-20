https://ria.ru/20230220/unizhenie-1853156770.html

Задержанная в Риге активистка заявила об унижении русских в Латвии

Задержанная в Риге активистка заявила об унижении русских в Латвии - РИА Новости, 20.02.2023

Задержанная в Риге активистка заявила об унижении русских в Латвии

Задержанная в Риге активистка Татьяна Андриец написала в письме из тюрьмы об унижении русских в Латвии, ее обращение опубликовал в своем Telegram-канале друг... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:08

2023-02-20T14:08

2023-02-20T14:54

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Задержанная в Риге активистка Татьяна Андриец написала в письме из тюрьмы об унижении русских в Латвии, ее обращение опубликовал в своем Telegram-канале друг журналиста Марата Касема Дэги Караев.Андриец рассказала, что к ней в тюрьму приходили сотрудники Службы госбезопасности Латвии."Уговаривают все им "рассказать начистоту", тогда, дескать, отпустят. Забавно, особенно учитывая, что я ничего не знаю. Не верят", — отметила активистка.Гражданку Латвии Андриец задержали в начале февраля. Рижский городской суд постановил арестовать ее и, как сообщил адвокат, отклонил предложение о внесении залога. Партия "Русский союз Латвии" уточнила, что активистку обвинили в помощи иностранному государству, а также в нарушении санкций и действиях, направленных против страны Балтии.Посольство России в Латвии пообещало оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения.Как рассказала Андриец на прошлой неделе, она находится на карантине в Илгуциемской женской тюрьме, а до этого содержалась в Рижском СИЗО.В пресс-службе СПбГУ сообщили РИА Новости, что пока не располагают информацией, обращалась ли активистка или ее представители за помощью в университет. В вузе отметили, что Андриец — студентка и участница антифашистского движения. В августе прошлого года латвийские власти задержали ее за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.

https://ria.ru/20230213/latviya-1851722648.html

https://ria.ru/20230130/mid-1848345490.html

https://ria.ru/20230214/kasem-1851952383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

задержание шеф-редактора sputnik литва касема, в мире, латвия, россия, рига