https://ria.ru/20230220/unizhenie-1853156770.html
Задержанная в Риге активистка заявила об унижении русских в Латвии
Задержанная в Риге активистка заявила об унижении русских в Латвии - РИА Новости, 20.02.2023
Задержанная в Риге активистка заявила об унижении русских в Латвии
Задержанная в Риге активистка Татьяна Андриец написала в письме из тюрьмы об унижении русских в Латвии, ее обращение опубликовал в своем Telegram-канале друг... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:08
2023-02-20T14:08
2023-02-20T14:54
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Задержанная в Риге активистка Татьяна Андриец написала в письме из тюрьмы об унижении русских в Латвии, ее обращение опубликовал в своем Telegram-канале друг журналиста Марата Касема Дэги Караев.Андриец рассказала, что к ней в тюрьму приходили сотрудники Службы госбезопасности Латвии."Уговаривают все им "рассказать начистоту", тогда, дескать, отпустят. Забавно, особенно учитывая, что я ничего не знаю. Не верят", — отметила активистка.Гражданку Латвии Андриец задержали в начале февраля. Рижский городской суд постановил арестовать ее и, как сообщил адвокат, отклонил предложение о внесении залога. Партия "Русский союз Латвии" уточнила, что активистку обвинили в помощи иностранному государству, а также в нарушении санкций и действиях, направленных против страны Балтии.Посольство России в Латвии пообещало оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения.Как рассказала Андриец на прошлой неделе, она находится на карантине в Илгуциемской женской тюрьме, а до этого содержалась в Рижском СИЗО.В пресс-службе СПбГУ сообщили РИА Новости, что пока не располагают информацией, обращалась ли активистка или ее представители за помощью в университет. В вузе отметили, что Андриец — студентка и участница антифашистского движения. В августе прошлого года латвийские власти задержали ее за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.
https://ria.ru/20230213/latviya-1851722648.html
https://ria.ru/20230130/mid-1848345490.html
https://ria.ru/20230214/kasem-1851952383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание шеф-редактора sputnik литва касема, в мире, латвия, россия, рига
Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, В мире, Латвия, Россия, Рига
14:08 20.02.2023 (обновлено: 14:54 20.02.2023)
Задержанная в Риге активистка заявила об унижении русских в Латвии
Задержанная в Риге активистка Андриец заявила в письме об унижении русских в Латвии
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Задержанная в Риге активистка Татьяна Андриец написала в письме из тюрьмы об унижении русских в Латвии, ее обращение опубликовал в своем Telegram-канале
друг журналиста Марата Касема Дэги Караев.
"На все происходящее взираю с каким-то холодным, отстраненным любопытством. Конечно, все это несправедливо, но разве мало несправедливости мы видим в последнее время, особенно за пресловутый 2022 год? Унижений, издевательств? Только за то, что мы русские. <...> Всю ту несправедливость я, кстати, воспринимала намного острее и болезненнее, хотя она не была направлена против меня лично, как сейчас", — говорится в публикации.
Андриец рассказала, что к ней в тюрьму приходили сотрудники Службы госбезопасности Латвии.
"Уговаривают все им "рассказать начистоту", тогда, дескать, отпустят. Забавно, особенно учитывая, что я ничего не знаю. Не верят", — отметила активистка.
Гражданку Латвии Андриец задержали в начале февраля. Рижский городской суд постановил арестовать ее и, как сообщил адвокат, отклонил предложение о внесении залога. Партия "Русский союз Латвии" уточнила, что активистку обвинили в помощи иностранному государству, а также в нарушении санкций и действиях, направленных против страны Балтии.
Посольство России в Латвии пообещало оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения.
Как рассказала Андриец на прошлой неделе, она находится на карантине в Илгуциемской женской тюрьме, а до этого содержалась в Рижском СИЗО.
В пресс-службе СПбГУ сообщили РИА Новости, что пока не располагают информацией, обращалась ли активистка или ее представители за помощью в университет. В вузе отметили, что Андриец — студентка и участница антифашистского движения.
В августе прошлого года латвийские власти задержали ее за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема
в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.