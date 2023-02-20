Байден утверждает, что Украина преуспевает в конфликте
Байден выразил уверенность, что Украина "продолжит брать верх" в конфликте с Россией
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Украина "преуспевает" в конфликте.
"Вы преуспеваете, несмотря на все ожидания, кроме ваших собственных", - заявил Байден в ходе пресс-конференции в Киеве. Он выразил уверенность, что Украина "продолжит брать верх" над Россией. Байден в понедельник посетил Украину с первым визитом после начала российской специальной военной операции.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу указывал, что боевые действия в районах Угледара и Артемовска в ДНР успешно развиваются. Российские подразделения также продолжают освобождение Марьинки.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.