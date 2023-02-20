https://ria.ru/20230220/trevoga-1853130884.html

По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.02.2023

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:44

2023-02-20T12:44

2023-02-20T13:44

специальная военная операция на украине

украина

в мире

киев

александр дубинский

кристалина георгиева

верховная рада украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.Так, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал прозвучал около 12:25 (мск). В Киеве сегодня, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, находится президент США Джо Байден. С утра поступала информация о перекрытии улиц в центре столицы "из-за приезда иностранных делегаций". Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что это связано с визитом директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой. Также известно о приезде представителей израильского парламента.Российские ВКС начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценкам Москвы, стоит СБУ.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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украина, в мире, киев, александр дубинский, кристалина георгиева, верховная рада украины, вооруженные силы рф