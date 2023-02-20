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По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/trevoga-1853130884.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.02.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:44
2023-02-20T13:44
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киев
александр дубинский
кристалина георгиева
верховная рада украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.Так, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал прозвучал около 12:25 (мск). В Киеве сегодня, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, находится президент США Джо Байден. С утра поступала информация о перекрытии улиц в центре столицы "из-за приезда иностранных делегаций". Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что это связано с визитом директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой. Также известно о приезде представителей израильского парламента.Российские ВКС начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценкам Москвы, стоит СБУ.
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
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украина, в мире, киев, александр дубинский, кристалина георгиева, верховная рада украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Александр Дубинский, Кристалина Георгиева, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
12:44 20.02.2023 (обновлено: 13:44 20.02.2023)
 
По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Так, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал прозвучал около 12:25 (мск).
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Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
В Киеве сегодня, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, находится президент США Джо Байден.
С утра поступала информация о перекрытии улиц в центре столицы "из-за приезда иностранных делегаций". Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что это связано с визитом директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой. Также известно о приезде представителей израильского парламента.
Российские ВКС начали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценкам Москвы, стоит СБУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреКиевАлександр ДубинскийКристалина ГеоргиеваВерховная Рада УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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