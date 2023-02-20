https://ria.ru/20230220/shilling-1853060052.html

Тадзио Шиллинг: наша миссия — помочь европейскому бизнесу выжить в кризис

Тадзио Шиллинг: наша миссия — помочь европейскому бизнесу выжить в кризис - РИА Новости, 20.02.2023

Тадзио Шиллинг: наша миссия — помочь европейскому бизнесу выжить в кризис

В интервью РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг рассказал, с какими проблемами сейчас сталкивается европейский... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:00

2023-02-20T11:00

2023-02-20T11:05

интервью

тадзио шиллинг

ассоциация европейского бизнеса

россия

европа

экономика

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В интервью РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг рассказал, с какими проблемами сейчас сталкивается европейский бизнес в России, какие сферы больше всего пострадали за последний год, почему для европейских компаний человеческие отношения всегда играли важную роль, и почему он убежден, что Европа и Россия рано или поздно найдут пути и идеи для нового старта. Беседовал Серго Кухианидзе.– Итак, вас можно поздравить. Только что завершилась проверка, проведенная министерством юстиции России в отношении Ассоциации европейского бизнеса, и завершилась, как я понимаю, положительно, верно?– Как недавно уже было сказано, АЕБ, являясь российской НКО, обязана выполнять все предписания своего надзорного органа, министерства юстиции. С нашей стороны было бы неправильно это комментировать или интерпретировать действия надзорного органа.– Как события недавнего прошлого повлияли на миссию, цели и деятельность АЕБ?– АЕБ была создана в 1995 году, и сейчас ассоциации 28 лет. За эти почти три десятилетия АЕБ и ее члены пережили не один кризис, но справедливо будет сказать, что нынешний кризис глубже и масштабнее, чем любой другой предыдущий. Как и нашим членам, нам пришлось приспосабливаться к новым реалиям. При этом наша главная миссия осталась неизменной: помогать европейскому бизнесу, нашим членам, пережить нынешний кризис и сохранить открытыми каналы коммуникации, если не для завтрашнего дня, то для послезавтра.– Если говорить о европейском бизнесе в России, что от него осталось? Ежедневно СМИ сообщают об уходе компаний с российского рынка, некоторые газеты, такие как The Wall Street Journal, сообщают о тысячах иностранных компаний, ушедших с начала текущего кризиса.– Если вы ожидаете, что я назову число, я должен вас разочаровать. Точную цифру я не знаю. Но я не думаю, что фактическое число действительно имеет значение. Я разговаривал со многими руководителями и менеджерами иностранных компаний, и могу вам сказать, что за каждым уходом стоят сотни печальных личных историй, и каждый уход — это не только экономическая потеря, но и потеря в плане человеческих отношений, поскольку тесные контакты между людьми для иностранного бизнеса, работающего в России, всегда играли важную роль. В то же время, хотя в заголовках доминируют новости об уходе по понятным причинам, в России по-прежнему остается много европейских компаний, особенно в секторах, менее затронутых санкциями или другими проблемами, связанными с кризисом. И наша задача как ассоциации – помочь им выжить в нынешнем кризисе.– Какие сферы экономического сотрудничества европейского бизнеса и России больше всего пострадали за последний год?– Среди отраслей, наиболее пострадавших от нынешнего кризиса, безусловно, следует назвать авиацию, нефтегазовую отрасль, логистику, профессиональные услуги, финансовый сектор, автомобильную промышленность, производство высокотехнологичного оборудования, товаров двойного назначения и другие отрасли, сильно затронутые различными санкционными ограничениями.– Перед лицом западных санкций Россия активизировала усилия по диверсификации торговли и инвестиций. Видите ли вы риск того, что пустоты, образовавшиеся в результате ухода европейских и других западных компаний, будут заполнены их конкурентами, в том числе из Китая, Турции или Индии?– Вакуум противоречит законам экономики. Или, как говорится в русской поговорке: свято место пусто не бывает. Поэтому можно ожидать, и мы действительно это видим, что на российский рынок приходят новые игроки, которые заполняют пробелы, оставленные их европейскими конкурентами. Это также отражено в последней торговой статистике.– Говоря о торговле, правительство России недавно приняло решение о временной либерализации параллельного импорта, и его объемы увеличились в течение 2022 года. Какова позиция Ассоциации европейского бизнеса по этому вопросу?– Как известно, АЕБ много лет выступала против параллельного импорта. Однако, хотя мы считаем, что у нас были веские причины выступать против параллельного импорта в прошлом, мы понимаем, что беспрецедентные вызовы, стоящие перед российской экономикой в 2022 году, потребовали непростых решений, и поэтому скорректировали свою позицию с учетом новых реалий. Вместо дальнейшего противодействия либерализации параллельного импорта мы выступили с конструктивными предложениями о том, как смягчить или избежать возможных негативных последствий.– О каких последствиях идет речь?– Например, риск ввоза контрафактной продукции. По предварительной статистике, объем контрафактной продукции в 2022 году составил более семи миллионов единиц. Это ясно показывает, что контрафактная продукция по-прежнему представляет собой проблему, и что наши опасения небезосновательны. Поймите меня правильно: это не попытка противостоять либерализации параллельного импорта таким способом, это поиск путей снижения подобных рисков без снижения степени открытости и гибкости, необходимых в нынешних условиях ограничений и неопределенностей.– С какими самыми большими проблемами сейчас сталкивается европейский бизнес в России?– Вызовы, с которыми в настоящее время сталкиваются европейские компании, поистине беспрецедентны как в количественном, так и в качественном отношении. Можно отметить все более сложную нормативно-правовую среду, нарушение цепочек поставок, более трудоемкую и более дорогую логистику, проблемы с денежными переводами и, конечно же, непредвиденные репутационные риски.На этом фоне мы высоко ценим готовность органов государственной власти прислушиваться к мнению как отечественного, так и зарубежного бизнеса, а также различные меры, принимаемые для поддержки экономики.– Каким вы видите будущее европейского бизнеса в России?– Как я уже говорил, европейский бизнес в России в настоящее время переживает самый большой кризис в новейшей истории. И маловероятно, что экономическая картина для европейского бизнеса улучшится, пока принципиально не изменится текущая геополитическая ситуация.Однако есть основания для большего оптимизма в долгосрочной перспективе: во-первых, Европа и Россия по-прежнему сталкиваются с рядом общих вызовов, таких как изменение климата, потенциальные риски для здоровья населения и так далее. Эти вызовы рано или поздно потребуют возобновления сотрудничества, если мы хотим их преодолеть.Во-вторых, совершенно невозможно отменить географическую и культурную близость, и потому я убежден, что Европа и Россия рано или поздно найдут пути и идеи для нового старта. А до тех пор мы должны набраться терпения и небольшими шагами делать свою кропотливую работу, чтобы сохранить как можно больше от того, что у нас было, для того чтобы в дальнейшем не начинать с нуля.

https://ria.ru/20230206/avtomobili-1850034855.html

https://ria.ru/20230130/import-1848370913.html

https://ria.ru/20230220/poslanie-1853054751.html

https://ria.ru/20230219/firmy-1853027055.html

россия

европа

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью, тадзио шиллинг, ассоциация европейского бизнеса, россия, европа, экономика