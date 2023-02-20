https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853122731.html

Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил Чавушоглу

Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 20.02.2023

Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:18

2023-02-20T12:18

2023-02-20T12:18

санкции

санкции в отношении россии

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россия

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мевлют чавушоглу

энтони блинкен

евросоюз

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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом Анкара не позволяет обходить их. По его словам, Анкара не допустит обхода через Турцию санкций, введенных США и ЕС против России. "Мы четко заявили об этом с самого начала и не позволяем делать это (обходить санкции). Замглавы Минфина США находился с визитом в Турции, провел переговоры. Периодически получаем информации от ЕС. Все это принимаем во внимание, рассматриваем на заседаниях кабинета министров", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, в мире, россия, турция, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, евросоюз, сша