Рейтинг@Mail.ru
Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853122731.html
Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил Чавушоглу
Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 20.02.2023
Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:18
2023-02-20T12:18
санкции
санкции в отношении россии
в мире
россия
турция
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793982946_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_1d1263a17ed4b0f4d9230f8ad8f8da8a.jpg
АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом Анкара не позволяет обходить их. По его словам, Анкара не допустит обхода через Турцию санкций, введенных США и ЕС против России. "Мы четко заявили об этом с самого начала и не позволяем делать это (обходить санкции). Замглавы Минфина США находился с визитом в Турции, провел переговоры. Периодически получаем информации от ЕС. Все это принимаем во внимание, рассматриваем на заседаниях кабинета министров", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230219/sanktsii-1853014189.html
россия
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793982946_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_95fdb4d1e507f7e589000b69658fb63d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции, санкции в отношении россии, в мире, россия, турция, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, евросоюз, сша
Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Россия, Турция, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Евросоюз, США
12:18 20.02.2023
 
Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил Чавушоглу

Чавушоглу: Турция не присоединяется к санкциям против России, но и не позволит их обходить

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом Анкара не позволяет обходить их.
"Турция не присоединяется к санкциям (против РФ). Не присоединяется к односторонним санкциям. Следуем решениям, принятым ООН", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с Блинкеном в понедельник в Анкаре.
По его словам, Анкара не допустит обхода через Турцию санкций, введенных США и ЕС против России.
"Мы четко заявили об этом с самого начала и не позволяем делать это (обходить санкции). Замглавы Минфина США находился с визитом в Турции, провел переговоры. Периодически получаем информации от ЕС. Все это принимаем во внимание, рассматриваем на заседаниях кабинета министров", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 19:55
Новые антироссийские санкции США коснутся энергосектора и ВПК, сообщили СМИ
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияТурцияМевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенЕвросоюзСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала