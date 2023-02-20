https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853122731.html
Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил Чавушоглу
Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 20.02.2023
Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:18
2023-02-20T12:18
2023-02-20T12:18
санкции
санкции в отношении россии
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россия
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мевлют чавушоглу
энтони блинкен
евросоюз
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом Анкара не позволяет обходить их. По его словам, Анкара не допустит обхода через Турцию санкций, введенных США и ЕС против России. "Мы четко заявили об этом с самого начала и не позволяем делать это (обходить санкции). Замглавы Минфина США находился с визитом в Турции, провел переговоры. Периодически получаем информации от ЕС. Все это принимаем во внимание, рассматриваем на заседаниях кабинета министров", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Россия, Турция, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Евросоюз, США
Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил Чавушоглу
Чавушоглу: Турция не присоединяется к санкциям против России, но и не позволит их обходить