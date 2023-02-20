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Литва продолжает лоббировать санкции против "Росатома", заявил глава МИД - РИА Новости, 20.02.2023
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Литва продолжает лоббировать санкции против "Росатома", заявил глава МИД
Литва продолжает лоббировать санкции против "Росатома", заявил глава МИД - РИА Новости, 20.02.2023
Литва продолжает лоббировать санкции против "Росатома", заявил глава МИД
Литва продолжает лоббировать включение "Росатома" в десятый пакет санкций Евросоюза и ведет переговоры со странами, которые выступают против этого, заявил глава РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:14
2023-02-20T12:14
россия
литва
венгрия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Литва продолжает лоббировать включение "Росатома" в десятый пакет санкций Евросоюза и ведет переговоры со странами, которые выступают против этого, заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис. Новый, десятый по счету, пакет санкций против России постоянные представители стран Евросоюза планируют окончательно согласовать 22 февраля. Ранее генеральный директор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен заявляла, что этот пакет не коснется российской атомной энергетики, против ограничений в отношении которой выступают Венгрия и Франция. "Я думаю, что у нас есть возможность добавить "Росатом". Я понимаю (беспокойство) некоторых стран, у которых есть контракты с "Росатомом". Это разумный аргумент, поскольку, когда речь идет об их АЭС, отмена контрактов, возможно, повлечет вопросы ядерной безопасности", - сказал литовский министр европейскому изданию Politico. По его словам, ЕС столкнулся с аналогичными проблемами при введении санкций на российскую нефть, и Брюсселю следует придерживаться аналогичной стратегии. Он отметил, что некоторым странам было предоставлено право не соблюдать эмбарго из-за их зависимости от российской нефти или отсутствия альтернативных источников. "Почему мы не можем повторить это и позволить странам, у которых есть существующие контракты с "Росатомом", соблюдать их… Но никаких новых контрактов не будет подписано, никаких новых банковских счетов не будет открыто", - добавил Ландсбергис. Он заявил, что разговаривал со своими коллегами из стран, которые возражают против идеи ядерного эмбарго. "Я впервые публично заявляю вам об этом. Возможно, нам нужно больше публичных дебатов на эту тему. Это не техническая, а политическая вещь", - сказал глава литовского МИД. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции, которые в настоящее время распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230219/sanktsii-1853014189.html
https://ria.ru/20230216/rossiya-1852275947.html
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россия, литва, венгрия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Литва, Венгрия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
12:14 20.02.2023
 
Литва продолжает лоббировать санкции против "Росатома", заявил глава МИД

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что продолжает лоббировать санкции против "Росатома"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд компании "Росатом"
Стенд компании Росатом - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд компании "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Литва продолжает лоббировать включение "Росатома" в десятый пакет санкций Евросоюза и ведет переговоры со странами, которые выступают против этого, заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.
Новый, десятый по счету, пакет санкций против России постоянные представители стран Евросоюза планируют окончательно согласовать 22 февраля. Ранее генеральный директор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен заявляла, что этот пакет не коснется российской атомной энергетики, против ограничений в отношении которой выступают Венгрия и Франция.
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"Я думаю, что у нас есть возможность добавить "Росатом". Я понимаю (беспокойство) некоторых стран, у которых есть контракты с "Росатомом". Это разумный аргумент, поскольку, когда речь идет об их АЭС, отмена контрактов, возможно, повлечет вопросы ядерной безопасности", - сказал литовский министр европейскому изданию Politico.
По его словам, ЕС столкнулся с аналогичными проблемами при введении санкций на российскую нефть, и Брюсселю следует придерживаться аналогичной стратегии. Он отметил, что некоторым странам было предоставлено право не соблюдать эмбарго из-за их зависимости от российской нефти или отсутствия альтернативных источников.
"Почему мы не можем повторить это и позволить странам, у которых есть существующие контракты с "Росатомом", соблюдать их… Но никаких новых контрактов не будет подписано, никаких новых банковских счетов не будет открыто", - добавил Ландсбергис.
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Он заявил, что разговаривал со своими коллегами из стран, которые возражают против идеи ядерного эмбарго. "Я впервые публично заявляю вам об этом. Возможно, нам нужно больше публичных дебатов на эту тему. Это не техническая, а политическая вещь", - сказал глава литовского МИД.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции, которые в настоящее время распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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