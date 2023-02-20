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Постпреды ЕС планируют согласовать новые санкции против России и Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2023
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Постпреды ЕС планируют согласовать новые санкции против России и Белоруссии
Постпреды ЕС планируют согласовать новые санкции против России и Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2023
Постпреды ЕС планируют согласовать новые санкции против России и Белоруссии
Постоянные представители стран Евросоюза на заседании 22 февраля планируют окончательно согласовать новый десятый по счету пакет санкций против России, а также... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:09
2023-02-20T11:16
россия
белоруссия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании 22 февраля планируют окончательно согласовать новый десятый по счету пакет санкций против России, а также очередной пакет санкций против Белоруссии, следует из распространенной повестки предстоящего заседания.Согласование новых экономических и персональных ограничений значится в числе пунктов, по которым требуется предварительное обсуждение. В случае единогласного одобрения новых мер постоянными представителями всех 27 стран ЕС, пакет будет считаться утвержденным, будет запущена финальная техническая процедура оформления, после чего новые санкции будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу. Заседание постпредов начнется в среду в 10.45 по времени Брюсселя (12.45 мск).Ранее в ЕС заявляли, что 10-й пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля в годовщину начала конфликта на Украине. Новые ограничения также будут обсуждать в понедельник главы МИД стран ЕС на своем заседании в Брюсселе.Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций на 11 миллиардов евро, который затронет элетронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно порядка ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей СМИ.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849676801.html
https://ria.ru/20230219/neokolonializm-1852876820.html
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россия, белоруссия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
Россия, Белоруссия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
11:09 20.02.2023 (обновлено: 11:16 20.02.2023)
 
Постпреды ЕС планируют согласовать новые санкции против России и Белоруссии

Постпреды ЕС планируют согласовать 22 февраля новые санкции против России и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании 22 февраля планируют окончательно согласовать новый десятый по счету пакет санкций против России, а также очередной пакет санкций против Белоруссии, следует из распространенной повестки предстоящего заседания.
Согласование новых экономических и персональных ограничений значится в числе пунктов, по которым требуется предварительное обсуждение. В случае единогласного одобрения новых мер постоянными представителями всех 27 стран ЕС, пакет будет считаться утвержденным, будет запущена финальная техническая процедура оформления, после чего новые санкции будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу. Заседание постпредов начнется в среду в 10.45 по времени Брюсселя (12.45 мск).
Вывеска МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 23:56
"Россия сегодня" прокомментировала введенные Канадой санкции
Ранее в ЕС заявляли, что 10-й пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля в годовщину начала конфликта на Украине. Новые ограничения также будут обсуждать в понедельник главы МИД стран ЕС на своем заседании в Брюсселе.
Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций на 11 миллиардов евро, который затронет элетронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно порядка ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей СМИ.
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 08:00
Бревно в чужом глазу: Запад обвинил Россию в "неоколониализме"
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Сотрудник полиции у здания штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 08:00
Запад придумывает себе другую Россию
 
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