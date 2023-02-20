https://ria.ru/20230220/samokaty-1853070340.html

СМИ: Минтранс хочет интегрировать электросамокаты в транспортную систему

СМИ: Минтранс хочет интегрировать электросамокаты в транспортную систему - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ: Минтранс хочет интегрировать электросамокаты в транспортную систему

Минтранс России считает необходимым создать в регионах России парковки и инфраструктуру для использования электросамокатов, моноколес и других средств... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:50

2023-02-20T09:50

2023-02-20T09:50

общество

министерство транспорта рф (минтранс россии)

россия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минтранс России считает необходимым создать в регионах России парковки и инфраструктуру для использования электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) путем интеграции их в транспортную систему, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо министерства региональным властям, согласованное с ГИБДД. "Минтранс сообщает, что органам власти на местах следует заранее создать "условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ" путем интеграции их "в транспортную систему". Необходимо разработать планы этой "интеграции" на весенне-осенний период, назначив ответственных чиновников. Минтранс предлагает "мотивировать" использование гражданами СИМ в качестве альтернативы "общественному и личному автотранспорту" для передвижения на расстояния до 5 км", - пишет газета. Кроме того, министерство просит региональные власти обеспечить необходимое количество парковок для СИМ, создавая их в местах общего пользования. При этом паркинги не должны создавать помехи и препятствия для пешеходов - в крайнем случае их можно размещать в парковочных карманах, обозначив их соответствующими знаками. Места парковок можно периодически менять с учетом изменения маршрутов движения пользователей. На рынке кикшеринга инициативу Минтранса одобрили. Собеседники газеты полагают, что письмо министерства будет иметь позитивное влияние на развитие отрасли, внесет ясность в актуальные правила регулирования СИМ и трактовку вступающих в силу ПДД. В дептрансе Москвы "Коммерсанту" заявили, что участвовали в разработке письма. Там отмечают важность соблюдения новых правил пользователями на личных и на арендованных СИМ. Тем временем глава комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил официальное обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит приостановить вступление в силу изменений ПДД и направить их на новое обсуждение. Депутат опасается, что фактически скоростной лимит движения СИМ по тротуарам составит не 25 километров в час, а 45 километров в час из-за нештрафуемого порога в 20 километров в час, закрепленного в КоАП. Цивилев предлагает также пересмотреть нормы в части разрешенной скорости и локаций использования СИМ. Речь идет о том, что фактически основным местом движения СИМ по новым правилам становится тротуар, но в интересах безопасности они должны двигаться в условиях, равных с велосипедами.

https://ria.ru/20221007/pdd-1822329228.html

https://ria.ru/20230126/elektrosamokat-1847653628.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия