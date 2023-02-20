https://ria.ru/20230220/rumyniya-1853220565.html

Посла Украины вызвали в МИД Румынии

Посла Украины вызвали в МИД Румынии - РИА Новости, 20.02.2023

Посла Украины вызвали в МИД Румынии

Посол Украины в Бухаресте был вызван в МИД, ему будет передан запрос на проверку румынскими экспертами работ, проводимых в канале Быстрое, поскольку они могут... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:28

2023-02-20T17:28

2023-02-20T17:28

в мире

украина

дунай (река)

бухарест

румыния

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КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Посол Украины в Бухаресте был вызван в МИД, ему будет передан запрос на проверку румынскими экспертами работ, проводимых в канале Быстрое, поскольку они могут повлиять на дельту Дуная, заявил премьер Румынии Николае Чукэ. По его словам, румынские эксперты должны добраться до канала и провести замеры его глубины. В зависимости от результатов проверки власти Румынии примут решение о дальнейших действиях. Ранее министерство инфраструктуры Украины заявило в сообщении в Twitter, что судоходная глубина канала Бастрое увеличилась с 3,9 до 6,5 метров. По мнению украинских властей, это позволит увеличить пропускную способность реки Дунай и экспортных портов. Сообщение было опубликовано за день до того, как посольство Украины в Бухаресте заявило, что все работы "проводятся исключительно в пределах государственной границы Украины" и "направлены исключительно на содержание водного пути". Министр транспорта Сорин Гриндяну заявил, что есть сигналы о том, что в данный момент Украина проводит дноуглубительные работы на канале Быстрое, что может оказать влияние на окружающую среду и дельту Дуная.

https://ria.ru/20230210/rakety-1851132286.html

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дунай (река)

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румыния

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, дунай (река), бухарест, румыния