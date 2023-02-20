https://ria.ru/20230220/rumyniya-1853220565.html
Посла Украины вызвали в МИД Румынии
Посла Украины вызвали в МИД Румынии - РИА Новости, 20.02.2023
Посла Украины вызвали в МИД Румынии
Посол Украины в Бухаресте был вызван в МИД, ему будет передан запрос на проверку румынскими экспертами работ, проводимых в канале Быстрое, поскольку они могут... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:28
2023-02-20T17:28
2023-02-20T17:28
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КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Посол Украины в Бухаресте был вызван в МИД, ему будет передан запрос на проверку румынскими экспертами работ, проводимых в канале Быстрое, поскольку они могут повлиять на дельту Дуная, заявил премьер Румынии Николае Чукэ. По его словам, румынские эксперты должны добраться до канала и провести замеры его глубины. В зависимости от результатов проверки власти Румынии примут решение о дальнейших действиях. Ранее министерство инфраструктуры Украины заявило в сообщении в Twitter, что судоходная глубина канала Бастрое увеличилась с 3,9 до 6,5 метров. По мнению украинских властей, это позволит увеличить пропускную способность реки Дунай и экспортных портов. Сообщение было опубликовано за день до того, как посольство Украины в Бухаресте заявило, что все работы "проводятся исключительно в пределах государственной границы Украины" и "направлены исключительно на содержание водного пути". Министр транспорта Сорин Гриндяну заявил, что есть сигналы о том, что в данный момент Украина проводит дноуглубительные работы на канале Быстрое, что может оказать влияние на окружающую среду и дельту Дуная.
https://ria.ru/20230210/rakety-1851132286.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, дунай (река), бухарест, румыния
В мире, Украина, Дунай (река), Бухарест, Румыния
Посла Украины вызвали в МИД Румынии
Посла Украины вызвали в МИД Румынии из-за работ на канале Быстрое
КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Посол Украины в Бухаресте был вызван в МИД, ему будет передан запрос на проверку румынскими экспертами работ, проводимых в канале Быстрое, поскольку они могут повлиять на дельту Дуная, заявил премьер Румынии Николае Чукэ.
"Сегодня в министерстве иностранных дел будет присутствовать посол Украины, ему будет предложено, чтобы в ближайший период румынские власти получили одобрение на проверку проводимых работ, и чтобы наши технические средства могли войти в канал. Речь идет о выполнении работ, оказывающих воздействие на окружающую среду дельты Дуная", - заявил Чукэ журналистам.
По его словам, румынские эксперты должны добраться до канала и провести замеры его глубины. В зависимости от результатов проверки власти Румынии примут решение о дальнейших действиях.
Ранее министерство инфраструктуры Украины заявило в сообщении в Twitter, что судоходная глубина канала Бастрое увеличилась с 3,9 до 6,5 метров. По мнению украинских властей, это позволит увеличить пропускную способность реки Дунай и экспортных портов. Сообщение было опубликовано за день до того, как посольство Украины в Бухаресте заявило, что все работы "проводятся исключительно в пределах государственной границы Украины" и "направлены исключительно на содержание водного пути".
Министр транспорта Сорин Гриндяну
заявил, что есть сигналы о том, что в данный момент Украина проводит дноуглубительные работы на канале Быстрое, что может оказать влияние на окружающую среду и дельту Дуная.