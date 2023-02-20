https://ria.ru/20230220/priamure-1853049142.html

Губернатор Приамурья поручил поддержать туркомплекс с деревообработкой

Губернатор Приамурья поручил поддержать туркомплекс с деревообработкой - РИА Новости, 20.02.2023

Губернатор Приамурья поручил поддержать туркомплекс с деревообработкой

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил минэкономразвития региона поддержать предпринимателя из Мазановского района в создании туристического комплекса с... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T07:14

2023-02-20T07:14

2023-02-20T07:14

амурская область

мазановский район

амурская область

свободный

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839101029_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fc058c30ccfeb81af6ea5557688f9b5.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил минэкономразвития региона поддержать предпринимателя из Мазановского района в создании туристического комплекса с деревообрабатывающим цехом, в планах у мастера – построить русскую избу, сообщает правительство Амурской области. Туристический комплекс в селе Красноярово планирует создать инициативный предприниматель Илья Кучеров. На его семейной базе отдыха располагается несколько домиков, зоны отдыха, детские площадки, беседки и различные фигуры из дерева, которые созданы предпринимателем вручную. Глава региона во время рабочей поездки оценил базу отдыха и деревообрабатывающий цех, которые уже привлекают туристов в село. "Дети приезжают сюда и забывают про гаджеты. Они ходят на рыбалку, точат фигурки на станках, делают поделки. К нам приезжают группы детей с разных городов нашей области. Мы показываем им пилораму, рассказываем, как распиливается и сушится дерево. Потом мы вместе делаем игрушку или открытку из дерева, разукрашиваем её", - рассказал Кучеров. Предприниматель отметил, что развиваться в туристическом направлении им помогает министерство экономического развития и внешних связей области. "Зимой мы участвовали в образовательном тренинге, который проводил центр "Мой бизнес". После этого мы стали проводить зимние экскурсии. Хотя до этого экскурсии проводили только летом. Также начали делать сувениры из дерева", - подчеркнул энтузиаст. В планах у предпринимателя на базе отдыха сделать теплые домики и создать в селе комплексную туристическую инфраструктуру. "Планы у нас грандиозные. Мы мечтаем построить русскую избу с печью и другими элементами русского быта. Есть идея - пригласить к нам семьи, которые готовы приехать в село, построить дома, заниматься подсобным хозяйством – разведением кроликов, овощеводством, чтобы Красноярово стало туристическим комплексом. Люди приезжая на отдых смогли бы купить здесь натуральные продукты", - сказал предприниматель. Орлов отметил, что в регионе необходимо поддерживать предпринимателей, которые развивают туристическую сферу. "База отдыха с сопутствующими активностями – это хорошая туристическая точка. Сюда приезжают отдыхать семьи с детьми с Циолковского и Свободного. Министерству экономического развития области поручаю проконсультировать и оказать всяческую поддержку предпринимателю в развитии туристической точки притяжения в Красноярово", - сказал губернатор.

https://realty.ria.ru/20230131/zemlya-1848698996.html

https://ria.ru/20230112/orlov-1844273051.html

https://ria.ru/20221221/priamure-1840241856.html

мазановский район

амурская область

свободный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мазановский район, амурская область, свободный, василий орлов (губернатор)