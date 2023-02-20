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Переводчики правительства Германии помогали Меркель общаться с пранкерами - РИА Новости, 20.02.2023
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Переводчики правительства Германии помогали Меркель общаться с пранкерами
Переводчики правительства Германии помогали Меркель общаться с пранкерами - РИА Новости, 20.02.2023
Переводчики правительства Германии помогали Меркель общаться с пранкерами
Переводчики министерства иностранных дел Германии помогали при общении пранкеров под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-канцлером Ангелой... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:10
2023-02-20T14:24
германия
в мире
ангела меркель
украина
петр порошенко
россия
владимир кузнецов (вован)
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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Переводчики министерства иностранных дел Германии помогали при общении пранкеров под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-канцлером Ангелой Меркель, сообщил представитель ведомства на брифинге кабмина ФРГ."Я могу подтвердить, что служба переводчиков переводила при проведении этого телефонного разговора", - сообщил спикер министерства Кристофер Бургер. В кабмине ФРГ подчеркнули, что всегда внимательно готовятся к беседам подобного толка и "проявляют осторожность". Служба переводчиков является структурой немецкого МИДа.Ранее Меркель в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), представившимися бывшим лидером Украины Петром Порошенко, заявила, что поддерживает работу нынешнего правительства Германии в отношении ситуации на Украине, добавив, что весь Запад сейчас должен быть вместе с Киевом.
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германия, в мире, ангела меркель, украина, петр порошенко, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
Германия, В мире, Ангела Меркель, Украина, Петр Порошенко, Россия, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
14:10 20.02.2023 (обновлено: 14:24 20.02.2023)
 
Переводчики правительства Германии помогали Меркель общаться с пранкерами

Меркель общалась с пранкерами, выдававшими себя за Порошенко, через переводчиков МИД ФРГ

© AP Photo / Michael SohnБывший канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Переводчики министерства иностранных дел Германии помогали при общении пранкеров под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-канцлером Ангелой Меркель, сообщил представитель ведомства на брифинге кабмина ФРГ.
"Я могу подтвердить, что служба переводчиков переводила при проведении этого телефонного разговора", - сообщил спикер министерства Кристофер Бургер. В кабмине ФРГ подчеркнули, что всегда внимательно готовятся к беседам подобного толка и "проявляют осторожность". Служба переводчиков является структурой немецкого МИДа.
Ранее Меркель в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), представившимися бывшим лидером Украины Петром Порошенко, заявила, что поддерживает работу нынешнего правительства Германии в отношении ситуации на Украине, добавив, что весь Запад сейчас должен быть вместе с Киевом.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 16:57
СМИ: Дуда уволил сотрудника канцелярии из-за своего разговора с пранкерами
 
ГерманияВ миреАнгела МеркельУкраинаПетр ПорошенкоРоссияВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
 
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