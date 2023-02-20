https://ria.ru/20230220/prank-1853157227.html

Переводчики правительства Германии помогали Меркель общаться с пранкерами

Переводчики правительства Германии помогали Меркель общаться с пранкерами - РИА Новости, 20.02.2023

Переводчики правительства Германии помогали Меркель общаться с пранкерами

Переводчики министерства иностранных дел Германии помогали при общении пранкеров под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-канцлером Ангелой... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:10

2023-02-20T14:10

2023-02-20T14:24

германия

в мире

ангела меркель

украина

петр порошенко

россия

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Переводчики министерства иностранных дел Германии помогали при общении пранкеров под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-канцлером Ангелой Меркель, сообщил представитель ведомства на брифинге кабмина ФРГ."Я могу подтвердить, что служба переводчиков переводила при проведении этого телефонного разговора", - сообщил спикер министерства Кристофер Бургер. В кабмине ФРГ подчеркнули, что всегда внимательно готовятся к беседам подобного толка и "проявляют осторожность". Служба переводчиков является структурой немецкого МИДа.Ранее Меркель в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), представившимися бывшим лидером Украины Петром Порошенко, заявила, что поддерживает работу нынешнего правительства Германии в отношении ситуации на Украине, добавив, что весь Запад сейчас должен быть вместе с Киевом.

https://ria.ru/20230110/duda-1843949924.html

германия

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

германия, в мире, ангела меркель, украина, петр порошенко, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)