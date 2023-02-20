https://ria.ru/20230220/prank-1853157227.html
Переводчики правительства Германии помогали Меркель общаться с пранкерами
Переводчики правительства Германии помогали Меркель общаться с пранкерами - РИА Новости, 20.02.2023
Переводчики правительства Германии помогали Меркель общаться с пранкерами
Переводчики министерства иностранных дел Германии помогали при общении пранкеров под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-канцлером Ангелой... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:10
2023-02-20T14:10
2023-02-20T14:24
германия
в мире
ангела меркель
украина
петр порошенко
россия
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762145456_0:0:4731:2661_1920x0_80_0_0_4dd015f2903ad12ce1f166e9a9567105.jpg
БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Переводчики министерства иностранных дел Германии помогали при общении пранкеров под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-канцлером Ангелой Меркель, сообщил представитель ведомства на брифинге кабмина ФРГ."Я могу подтвердить, что служба переводчиков переводила при проведении этого телефонного разговора", - сообщил спикер министерства Кристофер Бургер. В кабмине ФРГ подчеркнули, что всегда внимательно готовятся к беседам подобного толка и "проявляют осторожность". Служба переводчиков является структурой немецкого МИДа.Ранее Меркель в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), представившимися бывшим лидером Украины Петром Порошенко, заявила, что поддерживает работу нынешнего правительства Германии в отношении ситуации на Украине, добавив, что весь Запад сейчас должен быть вместе с Киевом.
https://ria.ru/20230110/duda-1843949924.html
германия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762145430_230:0:2719:1867_1920x0_80_0_0_07ecc5192c4815e09b0c2ee93c4fb587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, ангела меркель, украина, петр порошенко, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
Германия, В мире, Ангела Меркель, Украина, Петр Порошенко, Россия, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
14:10 20.02.2023 (обновлено: 14:24 20.02.2023)
Переводчики правительства Германии помогали Меркель общаться с пранкерами
Меркель общалась с пранкерами, выдававшими себя за Порошенко, через переводчиков МИД ФРГ