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Меркель заявила пранкерам, что Запад должен быть вместе с Украиной - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/prank-1853148684.html
Меркель заявила пранкерам, что Запад должен быть вместе с Украиной
Меркель заявила пранкерам, что Запад должен быть вместе с Украиной - РИА Новости, 20.02.2023
Меркель заявила пранкерам, что Запад должен быть вместе с Украиной
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с российским пранкером, представившимся бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявила о своей поддержке... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:40
2023-02-20T17:04
специальная военная операция на украине
украина
германия
ангела меркель
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с российским пранкером, представившимся бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявила о своей поддержке политики нынешнего правительства Германии в отношении ситуации на Украине, добавив, что весь Запад сейчас демонстрирует единство."Это означает, что европейцы (Франция, Германия. — Прим. ред.) очень активно общаются с США и что этот фронт также очень похож на украинский. У меня сложилось впечатление, что Франция, Германия и весь Европейский союз проводят действительно общую политику", — сказала она.Меркель отметила, что существуют "определенные различия", например, действия Польши, которая, по ее словам, "очень активна", однако "в остальном — полное согласие"."У меня сложилось впечатление о большом единстве между президентом Байденом и президентом Макроном. И точно так же у меня сложилось впечатление, что Олаф Шольц как наш федеральный канцлер также действует совместно с Эммануэлем Макроном", — добавила экс-глава германского правительства.Она подчеркнула, что сейчас "не может сделать чего-то большего", так как не входит в состав кабинета министров, поэтому просто поддерживает нынешнее правительство.Россия с 24 февраля прошлого года ведет военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.Страны НАТО с начала эскалации поддерживают Киев поставками оружия, в частности, в этом году согласована передача немецких и американских танков. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20230202/prank-1849257007.html
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украина, германия, ангела меркель, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Ангела Меркель, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:40 20.02.2023 (обновлено: 17:04 20.02.2023)
 
Меркель заявила пранкерам, что Запад должен быть вместе с Украиной

Меркель в разговоре с пранкерами заявила, что весь Запад должен быть на стороне Украины

© AP Photo / Ferdinand OstropБывший канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с российским пранкером, представившимся бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявила о своей поддержке политики нынешнего правительства Германии в отношении ситуации на Украине, добавив, что весь Запад сейчас демонстрирует единство.
"Это означает, что европейцы (Франция, Германия. — Прим. ред.) очень активно общаются с США и что этот фронт также очень похож на украинский. У меня сложилось впечатление, что Франция, Германия и весь Европейский союз проводят действительно общую политику", — сказала она.
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Меркель отметила, что существуют "определенные различия", например, действия Польши, которая, по ее словам, "очень активна", однако "в остальном — полное согласие".
"У меня сложилось впечатление о большом единстве между президентом Байденом и президентом Макроном. И точно так же у меня сложилось впечатление, что Олаф Шольц как наш федеральный канцлер также действует совместно с Эммануэлем Макроном", — добавила экс-глава германского правительства.
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Она подчеркнула, что сейчас "не может сделать чего-то большего", так как не входит в состав кабинета министров, поэтому просто поддерживает нынешнее правительство.
Россия с 24 февраля прошлого года ведет военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.
Страны НАТО с начала эскалации поддерживают Киев поставками оружия, в частности, в этом году согласована передача немецких и американских танков. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
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