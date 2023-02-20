https://ria.ru/20230220/prank-1853148684.html

Меркель заявила пранкерам, что Запад должен быть вместе с Украиной

Меркель заявила пранкерам, что Запад должен быть вместе с Украиной - РИА Новости, 20.02.2023

Меркель заявила пранкерам, что Запад должен быть вместе с Украиной

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с российским пранкером, представившимся бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявила о своей поддержке... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:40

2023-02-20T13:40

2023-02-20T17:04

специальная военная операция на украине

украина

германия

ангела меркель

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с российским пранкером, представившимся бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявила о своей поддержке политики нынешнего правительства Германии в отношении ситуации на Украине, добавив, что весь Запад сейчас демонстрирует единство."Это означает, что европейцы (Франция, Германия. — Прим. ред.) очень активно общаются с США и что этот фронт также очень похож на украинский. У меня сложилось впечатление, что Франция, Германия и весь Европейский союз проводят действительно общую политику", — сказала она.Меркель отметила, что существуют "определенные различия", например, действия Польши, которая, по ее словам, "очень активна", однако "в остальном — полное согласие"."У меня сложилось впечатление о большом единстве между президентом Байденом и президентом Макроном. И точно так же у меня сложилось впечатление, что Олаф Шольц как наш федеральный канцлер также действует совместно с Эммануэлем Макроном", — добавила экс-глава германского правительства.Она подчеркнула, что сейчас "не может сделать чего-то большего", так как не входит в состав кабинета министров, поэтому просто поддерживает нынешнее правительство.Россия с 24 февраля прошлого года ведет военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.Страны НАТО с начала эскалации поддерживают Киев поставками оружия, в частности, в этом году согласована передача немецких и американских танков. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20230202/prank-1849257007.html

https://ria.ru/20230219/konferentsiya-1852883543.html

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, германия, ангела меркель, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), в мире, ситуация в днр и лнр