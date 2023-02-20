13:40 20.02.2023 (обновлено: 17:04 20.02.2023)
Меркель заявила пранкерам, что Запад должен быть вместе с Украиной
Меркель в разговоре с пранкерами заявила, что весь Запад должен быть на стороне Украины
© AP Photo / Ferdinand OstropБывший канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с российским пранкером, представившимся бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявила о своей поддержке политики нынешнего правительства Германии в отношении ситуации на Украине, добавив, что весь Запад сейчас демонстрирует единство.
"Это означает, что европейцы (Франция, Германия. — Прим. ред.) очень активно общаются с США и что этот фронт также очень похож на украинский. У меня сложилось впечатление, что Франция, Германия и весь Европейский союз проводят действительно общую политику", — сказала она.
Меркель отметила, что существуют "определенные различия", например, действия Польши, которая, по ее словам, "очень активна", однако "в остальном — полное согласие".
"У меня сложилось впечатление о большом единстве между президентом Байденом и президентом Макроном. И точно так же у меня сложилось впечатление, что Олаф Шольц как наш федеральный канцлер также действует совместно с Эммануэлем Макроном", — добавила экс-глава германского правительства.
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Она подчеркнула, что сейчас "не может сделать чего-то большего", так как не входит в состав кабинета министров, поэтому просто поддерживает нынешнее правительство.
Россия с 24 февраля прошлого года ведет военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.
Страны НАТО с начала эскалации поддерживают Киев поставками оружия, в частности, в этом году согласована передача немецких и американских танков. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.