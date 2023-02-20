https://ria.ru/20230220/postavki-1853120857.html

Боррель обсудит с НАТО наращивание военных поставок Украине

Боррель обсудит с НАТО наращивание военных поставок Украине - РИА Новости, 20.02.2023

Боррель обсудит с НАТО наращивание военных поставок Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обсудит в НАТО во вторник наращивание военных поставок Украине с акцентом на снаряды 155 калибра. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:13

2023-02-20T12:13

2023-02-20T12:20

жозеп боррель

украина

евросоюз

нато

в мире

специальная военная операция на украине

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обсудит в НАТО во вторник наращивание военных поставок Украине с акцентом на снаряды 155 калибра.Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в штаб-квартире альянса 21 февраля переговоры с Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой."Завтра с министром Кулебой мы посетим НАТО. У нас состоится встреча с генеральным секретарем НАТО. Главный темой будут скорейшие поставки вооружения Украине. Сегодня для Украины самое главное – это иметь непрекращающиеся поставки снарядов 155 калибра", - сказал Боррель перед началом в Брюсселе заседания Совета МИД стран Евросоюза, на котором также будут обсуждать военную помощь Украине.Он пообещал, что Евросоюз сделает все возможное для обеспечения военных поставок Украине, в том числе в вопросах финансирования закупок вооружений для Киева.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853089373.html

украина

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Влада Копылова

жозеп боррель, украина, евросоюз, нато, в мире, йенс столтенберг