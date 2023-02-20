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Боррель обсудит с НАТО наращивание военных поставок Украине - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/postavki-1853120857.html
Боррель обсудит с НАТО наращивание военных поставок Украине
Боррель обсудит с НАТО наращивание военных поставок Украине - РИА Новости, 20.02.2023
Боррель обсудит с НАТО наращивание военных поставок Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обсудит в НАТО во вторник наращивание военных поставок Украине с акцентом на снаряды 155 калибра. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:13
2023-02-20T12:20
жозеп боррель
украина
евросоюз
нато
в мире
специальная военная операция на украине
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обсудит в НАТО во вторник наращивание военных поставок Украине с акцентом на снаряды 155 калибра.Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в штаб-квартире альянса 21 февраля переговоры с Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой."Завтра с министром Кулебой мы посетим НАТО. У нас состоится встреча с генеральным секретарем НАТО. Главный темой будут скорейшие поставки вооружения Украине. Сегодня для Украины самое главное – это иметь непрекращающиеся поставки снарядов 155 калибра", - сказал Боррель перед началом в Брюсселе заседания Совета МИД стран Евросоюза, на котором также будут обсуждать военную помощь Украине.Он пообещал, что Евросоюз сделает все возможное для обеспечения военных поставок Украине, в том числе в вопросах финансирования закупок вооружений для Киева.
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жозеп боррель, украина, евросоюз, нато, в мире, йенс столтенберг
Жозеп Боррель, Украина, Евросоюз, НАТО, В мире, Специальная военная операция на Украине, Йенс Столтенберг
12:13 20.02.2023 (обновлено: 12:20 20.02.2023)
 
Боррель обсудит с НАТО наращивание военных поставок Украине

Боррель обсудит с НАТО поставки оружия Украине с акцентом на снаряды 155 калибра

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обсудит в НАТО во вторник наращивание военных поставок Украине с акцентом на снаряды 155 калибра.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в штаб-квартире альянса 21 февраля переговоры с Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Завтра с министром Кулебой мы посетим НАТО. У нас состоится встреча с генеральным секретарем НАТО. Главный темой будут скорейшие поставки вооружения Украине. Сегодня для Украины самое главное – это иметь непрекращающиеся поставки снарядов 155 калибра", - сказал Боррель перед началом в Брюсселе заседания Совета МИД стран Евросоюза, на котором также будут обсуждать военную помощь Украине.
Он пообещал, что Евросоюз сделает все возможное для обеспечения военных поставок Украине, в том числе в вопросах финансирования закупок вооружений для Киева.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 10:59Специальная военная операция на Украине
СМИ: Украина уже потерпела бы поражение без поставок натовской артиллерии
 
Специальная военная операция на УкраинеЖозеп БоррельУкраинаЕвросоюзНАТОВ миреЙенс Столтенберг
 
 
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