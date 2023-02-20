12:13 20.02.2023 (обновлено: 12:20 20.02.2023)
Боррель обсудит с НАТО наращивание военных поставок Украине
Боррель обсудит с НАТО поставки оружия Украине с акцентом на снаряды 155 калибра
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обсудит в НАТО во вторник наращивание военных поставок Украине с акцентом на снаряды 155 калибра.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в штаб-квартире альянса 21 февраля переговоры с Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Завтра с министром Кулебой мы посетим НАТО. У нас состоится встреча с генеральным секретарем НАТО. Главный темой будут скорейшие поставки вооружения Украине. Сегодня для Украины самое главное – это иметь непрекращающиеся поставки снарядов 155 калибра", - сказал Боррель перед началом в Брюсселе заседания Совета МИД стран Евросоюза, на котором также будут обсуждать военную помощь Украине.
Он пообещал, что Евросоюз сделает все возможное для обеспечения военных поставок Украине, в том числе в вопросах финансирования закупок вооружений для Киева.