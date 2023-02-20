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КПРФ отправила гуманитарную помощь в новые российские регионы - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/pomosch-1853136533.html
КПРФ отправила гуманитарную помощь в новые российские регионы
КПРФ отправила гуманитарную помощь в новые российские регионы - РИА Новости, 20.02.2023
КПРФ отправила гуманитарную помощь в новые российские регионы
Партия КПРФ отправила 105-й конвой гуманитарной помощи для новых регионов России, сообщил ее лидер Геннадий Зюганов. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:02
2023-02-20T13:02
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
орловская область
геннадий зюганов
кпрф
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Партия КПРФ отправила 105-й конвой гуманитарной помощи для новых регионов России, сообщил ее лидер Геннадий Зюганов. Объем груза включает в себя различные виды продовольствия, лекарств, медицинское снаряжение, армейскую технику, оборудование, экипировку, хозяйственный инвентарь и многое другое. Гуманитарный груз от КПРФ будет доставлен в новые регионы России для поддержки передового состава российских воинов и жителей Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. "Это по сути дела юбилейный конвой, 105-й по счету, приурочен к 30-летию возрождения компартии Российской Федерации... Для победы нужно еще освоить новые технологии и вовремя протянуть руку тем, кто сражается на передовой. Армия уверенно сражается, когда знает, что в стране крепкий тыл, есть поддержка их семей, детей и каждого из нас", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24". По словам лидера КПРФ, только из Орловской области было отправлено 900 тонн груза на передовую.
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россия
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россия, запорожская область, орловская область, геннадий зюганов, кпрф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Орловская область, Геннадий Зюганов, КПРФ
13:02 20.02.2023
 
КПРФ отправила гуманитарную помощь в новые российские регионы

Зюганов: КПРФ отправила 105-й конвой гуманитарной помощи в новые российские регионы

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкГрузовые автомобили с гуманитарной помощью
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Грузовые автомобили с гуманитарной помощью. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Партия КПРФ отправила 105-й конвой гуманитарной помощи для новых регионов России, сообщил ее лидер Геннадий Зюганов.
Объем груза включает в себя различные виды продовольствия, лекарств, медицинское снаряжение, армейскую технику, оборудование, экипировку, хозяйственный инвентарь и многое другое. Гуманитарный груз от КПРФ будет доставлен в новые регионы России для поддержки передового состава российских воинов и жителей Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.
"Это по сути дела юбилейный конвой, 105-й по счету, приурочен к 30-летию возрождения компартии Российской Федерации... Для победы нужно еще освоить новые технологии и вовремя протянуть руку тем, кто сражается на передовой. Армия уверенно сражается, когда знает, что в стране крепкий тыл, есть поддержка их семей, детей и каждого из нас", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".
По словам лидера КПРФ, только из Орловской области было отправлено 900 тонн груза на передовую.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьОрловская областьГеннадий ЗюгановКПРФ
 
 
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