https://ria.ru/20230220/plan-1853300422.html

Главный китайский дипломат прилетит в Москву с мирным планом по Украине

Главный китайский дипломат прилетит в Москву с мирным планом по Украине - РИА Новости, 20.02.2023

Главный китайский дипломат прилетит в Москву с мирным планом по Украине

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И приедет в Москву с планом мирного урегулирования конфликта на Украине,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T23:19

2023-02-20T23:19

2023-02-20T23:19

политика

украина

китай

ван и (политик)

энтони блинкен

си цзиньпин

оон

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И приедет в Москву с планом мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщил Bloomberg.Словесная перепалка между госсекретарем США Энтони Блинкеном и Ван И, которым не удалось найти точки соприкосновения во многих вопросах в прошлые выходные во время встречи на форуме по безопасности в Германии, показывает, что проблемы между крупнейшими экономиками мира гораздо глубже, чем кажется. Боевые действия на Украине сейчас становятся ключевым вопросом для Китая и Соединенных Штатов при формировании глобальных нарративов, отмечается в редакционной статье.Несколькими днями ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения на урегулирование украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853252519.html

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политика, украина, китай, ван и (политик), энтони блинкен, си цзиньпин, оон, россия