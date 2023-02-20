Рейтинг@Mail.ru
Главный китайский дипломат прилетит в Москву с мирным планом по Украине - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/plan-1853300422.html
Главный китайский дипломат прилетит в Москву с мирным планом по Украине
Главный китайский дипломат прилетит в Москву с мирным планом по Украине - РИА Новости, 20.02.2023
Главный китайский дипломат прилетит в Москву с мирным планом по Украине
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И приедет в Москву с планом мирного урегулирования конфликта на Украине,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T23:19
2023-02-20T23:19
политика
украина
китай
ван и (политик)
энтони блинкен
си цзиньпин
оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852996372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_288e4278907fc5682ddaba6c0934ede0.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И приедет в Москву с планом мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщил Bloomberg.Словесная перепалка между госсекретарем США Энтони Блинкеном и Ван И, которым не удалось найти точки соприкосновения во многих вопросах в прошлые выходные во время встречи на форуме по безопасности в Германии, показывает, что проблемы между крупнейшими экономиками мира гораздо глубже, чем кажется. Боевые действия на Украине сейчас становятся ключевым вопросом для Китая и Соединенных Штатов при формировании глобальных нарративов, отмечается в редакционной статье.Несколькими днями ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения на урегулирование украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853252519.html
https://ria.ru/20230220/bayden-1853209656.html
украина
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852996372_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_a308a8a1e16ad6ac317b9f1124a2d1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, китай, ван и (политик), энтони блинкен, си цзиньпин, оон, россия
Политика, Украина, Китай, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, ООН, Россия
23:19 20.02.2023
 
Главный китайский дипломат прилетит в Москву с мирным планом по Украине

Главный китайский дипломат Ван И прилетит в Москву с мирным планом по Украине

© AP Photo / Petr David JosekГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И приедет в Москву с планом мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщил Bloomberg.
"Член Госсовета КНР Ван И собирается посетить Москву в ближайшие дни после того, как выдвинул новое мирное предложение о прекращении конфликта", — говорится в публикации.
Словесная перепалка между госсекретарем США Энтони Блинкеном и Ван И, которым не удалось найти точки соприкосновения во многих вопросах в прошлые выходные во время встречи на форуме по безопасности в Германии, показывает, что проблемы между крупнейшими экономиками мира гораздо глубже, чем кажется. Боевые действия на Украине сейчас становятся ключевым вопросом для Китая и Соединенных Штатов при формировании глобальных нарративов, отмечается в редакционной статье.
Несколькими днями ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения на урегулирование украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 18:55
СМИ: Байден визитом в Киев внезапно обнажил слабое место для удара Путина
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 17:05
"Сумасшествие". Во Франции назвали истинную цель визита Байдена в Киев
 
ПолитикаУкраинаКитайВан И (политик)Энтони БлинкенСи ЦзиньпинООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала