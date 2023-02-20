Главный китайский дипломат прилетит в Москву с мирным планом по Украине
Главный китайский дипломат Ван И прилетит в Москву с мирным планом по Украине
© AP Photo / Petr David JosekГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
© AP Photo / Petr David Josek
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И приедет в Москву с планом мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщил Bloomberg.
"Член Госсовета КНР Ван И собирается посетить Москву в ближайшие дни после того, как выдвинул новое мирное предложение о прекращении конфликта", — говорится в публикации.
Словесная перепалка между госсекретарем США Энтони Блинкеном и Ван И, которым не удалось найти точки соприкосновения во многих вопросах в прошлые выходные во время встречи на форуме по безопасности в Германии, показывает, что проблемы между крупнейшими экономиками мира гораздо глубже, чем кажется. Боевые действия на Украине сейчас становятся ключевым вопросом для Китая и Соединенных Штатов при формировании глобальных нарративов, отмечается в редакционной статье.
Несколькими днями ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения на урегулирование украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.